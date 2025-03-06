Arnavutköy Devlet Hastanesi’nde çıkan yangın söndürüldü haberi

Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde tadilat sırasında çıkan yangın söndürüldü.
Hastanenin 2. katındaki boş bir odada yapılan tadilat esnasında çıkan kıvılcımlar sonucu yangın çıktı.
Hastane görevlilerince kısa sürede söndürülen yangının çıktığı katta yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, duman tahliyesi gerçekleştirdi.
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