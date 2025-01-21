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Astım hastalığını hafifletmek için başladığı muaythaide 15 madalya kazandı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Astım hastalığını hafifletmek için başladığı muaythaide 15 madalya kazandı haberi

TEKİRDAĞ (AA) – MESUT KARADUMAN – Tekirdağ'da 5 yıl önce astım hastalığını hafifletmek için başladığı muaythaide 15 madalya kazanan Ela Nur Gümüş (15), milli formayla yeni başarılara imza atmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Astım hastalığından kurtulmak için 5 yıl önce spora başlamak isteyen Ela Nur Gümüş, muaythai yapmaya karar verdi.

Ela Nur, antrenörü Yahya Geylani ile çalışmalara başladıktan sonra sporun sağlığına iyi geldiğini görünce muaythaiye devam etti.

Zamanla kendini geliştiren ve hastalığının hafiflediğini fark eden Ela Nur, şampiyonalara hazırlanmaya başladı.

Uluslararası turnuvalarda 7 birincilik ve 2 ikincilik kazanan genç sporcu, ulusal organizasyonlarda ise 2 Türkiye ikinciliği ve 4 üçüncülük elde etti.

Muaythaide toplam 15 madalyası bulunan Ela Nur Gümüş, bu yıl milli takıma seçilerek ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için hazırlıklarına devam ediyor.

Ela Nur Gümüş, AA muhabirine, hastalığını hafifletmek için başladığı muaythaide güzel başarılara imza attığını söyledi.

Sporun kendisine çok önemli katkıları olduğunu aktaran Ela Nur, “Muaythaiye astım rahatsızlığım nedeniyle başladım. Ardından benim için bir tutkuya dönüştü. Hastalığım iyice hafifledi, tamamen geçti gibi. 2021 yılında ağustos ayında ilk maçıma çıktım. Orada Türkiye üçüncüsü oldum. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda toplam 15 madalya kazanmayı başardım.” diye konuştu.

Ela Nur, muaythai sporunu bundan sonra her zaman kürsüde olmak ve adından söz ettirmek için yapacağını dile getirdi.

En son geçen yılın aralık ayında Antalya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda birinci olduğunu belirten Ela Nur Gümüş, şunları kaydetti:

“Antalya'da düzenlenen turnuvada yarı finalde Moldovalı, finalde de Polonyalı sporcuyla maç yaparak şampiyon oldum. Bugünlere gelmeyi bekliyordum, antrenörümün de desteğiyle bugüne kadar çok çalıştım. Özellikle maçtan önce o kürsüyü görüp, orada dalgalanan bayrağımızı görüp mücadele etmek de çok güzel bir duyguydu. Aslında başlarken böyle planım yoktu. Hastalığımı yenmek, biraz da sağlığıma kavuşmak için başlamıştım. Ondan sonra baktım güzel geliyor ve devam ettim. Bundan sonraki hedeflerimde önce şubat ayında gerçekleşecek bölge şampiyonamız var. Önce bölge şampiyonu olup ardından milli takıma gidip dünya şampiyonasında ülkemi gururlandırmak istiyorum.”

– “İnşallah daha nice başarıları olacak”

Antrenör Yahya Geylani ise sporcusunun gelişime açık olduğunu ve kısa sürede önemli dereceler elde ettiğini anlattı.

Sporcusunun kendisini çok çabuk geliştirerek bu seviyelere geldiğini aktaran Geylani, “Ela Nur, spor salonunu açtığımda ilk gelen sporculardan birisiydi. İlk geldiğinde biraz güçsüz ve çelimsizdi. Astım hastalığı vardı ve o yüzden nefesleri düzgün alıp veremiyordu. Spora başladığında ilaç kullanıyordu. Zamanla toparladı. İlaçları bıraktı. Sonra yavaş yavaş şampiyonlukları geldi. İnşallah daha nice başarıları olacak.” ifadelerini kullandı.

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Spor

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