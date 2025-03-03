Bahçelievler’de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü haberi

Bahçelievler'de iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şirinevler Mahallesi 5. Sokak'taki 6 katlı binanın birinci katında yer alan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.
CHP Genel Başkanı Özel, Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybedenleri anma töreninde konuştu: haberi