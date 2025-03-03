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Bahçelievler’de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü haberi

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Şirinevler Mahallesi 5. Sokak'taki 6 katlı binanın birinci katında yer alan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine o...