Balıkesir’de aranan 22 firari hükümlü yakalandı haberi

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan aranan şahıslara yönelik uygulamalarda 22 hükümlü yakalandı.
Balıkesir Valiliği koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.
Toplam 302 personelin katıldığı uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 hükümlü olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 50 şahıs yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından ceza evine teslim edildi.
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