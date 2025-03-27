Balıkesir’de depoda çıkan yangın söndürüldü haberi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde depoda çıkanı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İbrahimce Mahallesi 17014 Sokak'taki depoda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Depoda hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.