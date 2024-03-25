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Balıkesir’de Sağanak ve Dolu Su Baskınlarına Neden Oldu

Balıkesir'in Edremit ve Bandırma ilçelerinde görülen sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağıştan dolayı su baskınları yaşandı.

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Edremit’te sağanağa hazırlıksız yakalananlar, saçakların altına sığındı. İlçenin farklı bölgelerinde yağış dolayısıyla bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Bandırma ilçesinde de dolu ve sağanak su baskınlarına neden oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan mazgalları açarak sokaklarda biriken suları tahliye etmeye çalıştı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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