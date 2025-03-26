Balıkesir’de zeytin güvesine karşı tuzaklı takip yapılıyor haberi

Balıkesir'in önemli zeytin üretim merkezlerinden Havran ilçesinde zeytin ağaçlarında meyve dökümüne yol açan zeytin güvesi (Sap Kurdu) zararlısına karşı harekete geçildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zararlının takibi ve kontrolü amacıyla zeytin bahçelerine güve tuzakları yerleştirdi.

Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada özellikle meyve döneminde güvenin larvalarının, zeytinlerin sap kısmına girerek beslendiği ve bu durumun meyvelerin dökülmesine neden olduğu ifade edildi.

Bu durumun zeytin üreticileri için önemli bir verim kaybına yol açtığı vurgulanan açıklamada, Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin zeytin üreticilerinin mağduriyetini önlemek amacıyla sahada yoğun çalışma yürüttüğü kaydedildi.

Ekiplerin, zeytin bahçelerine yerleştirdikleri güve tuzaklarıyla zararlının popülasyonunu takip ettiği ve elde edilen verilere göre mücadele stratejileri geliştirdiği bildirildi.