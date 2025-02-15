Beykoz’da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı haberi

Beykoz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Dereseki Mahallesi'nde bulunan bir ikametten yoğun şekilde uyuşturucu madde kokusu alınması üzerine çalışma başlatıldı.

Adrese yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İkametin K.H. ve A.E. tarafından kiralandığını tespit eden ekipler, şüphelileri ayrı ayrı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.E. tutuklandı, K.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.