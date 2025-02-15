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Kırklareli’nde Kayalıköy Barajı’nda kuraklık etkilerinin azaltılması toplantısı yapıldı haberi
Kırklareli’nde komşu iki ülke sporcuları dostluk maçı yaptı haberi
Kırklareli Valisi Turan’a ziyaretler haberi
Erkeklerde kanser ve kısırlık riskine karşı sperm dondurma yöntemi haberi
Gaziosmanpaşa’da depoda çıkan yangın söndürüldü haberi
İstanbul’da aracındaki gizli bölmede uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı haberi
Orhaneli’de bir evde çıkan yangın söndürüldü haberi
Bilecik’te refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi
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Beykoz’da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı haberi

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Dereseki Mahallesi'nde bulunan bir ikametten yoğun şekilde uyuşturucu madde kokusu alınması üzerine çalışma baş...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Beykoz’da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı haberi

Beykoz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Dereseki Mahallesi'nde bulunan bir ikametten yoğun şekilde uyuşturucu madde kokusu alınması üzerine çalışma başlatıldı.

Adrese yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İkametin K.H. ve A.E. tarafından kiralandığını tespit eden ekipler, şüphelileri ayrı ayrı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.E. tutuklandı, K.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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