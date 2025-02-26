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Tekirdağ’da kimyasal atıklarını dereye bıraktığı iddia edilen fabrikanın faaliyetleri durduruldu haberi
Bilecik’te toplu ulaşımda elektronik kart kullanılacak haberi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kırklareli’nde istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı: haberi
GÜNCELLEME – Kocaeli’de camide çıkan yangın hasara yol açtı haberi
Tekirdağ’da firari hükümlü yakalandı haberi
Trakya Üniversitesi’nde “Sezai Karakoç: Bir Ustanın Doğuşu” paneli düzenlendi haberi
“Sakarya’nın Yaşayan Kültürel Mirası” paneli düzenlendi haberi
İnegöl Hayvan Pazarı’nın enerjisi güneşten sağlanacak haberi
Edirne’de 2 suç örgütü üyesi ile 1 cinayet şüphelisi Yunanistan’a kaçarken yakalandı haberi
TBB ve Filistin Yerel Yönetimler Birliği arasında mutabakat metni imzalandı haberi
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Bilecik’te toplu ulaşımda elektronik kart kullanılacak haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi tarafından kentte toplu ulaşım araçlarında akıllı kart sistemine geçilmesi için protokol imzalandı.Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ulaşımda elektronik ücret toplama sistemine geçiş i...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te toplu ulaşımda elektronik kart kullanılacak haberi

Bilecik Belediyesi tarafından kentte toplu ulaşım araçlarında akıllı kart sistemine geçilmesi için protokol imzalandı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ulaşımda elektronik ücret toplama sistemine geçiş için ilgili firma ile protokol imzaladıklarını kaydetti.

Sistemle şehir içi ulaşımda daha hızlı, güvenli ve konforlu bir dönem başlayacağını ifade eden Subaşı, teknolojiyi kentin hizmetine sunmaya, modern ve yaşanabilir bir kent için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

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