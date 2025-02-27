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Bozcaada’da kaçak avlanan 19 çuval deniz patlıcanı denize bırakıldı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen 19 çuval deniz patlıcanı (deniz hıyarı) denize bırakıldı.Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince, Bozcaada ilçesi açıklarındaki Ortafener Adası önlerindek...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bozcaada’da kaçak avlanan 19 çuval deniz patlıcanı denize bırakıldı haberi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen 19 çuval deniz patlıcanı (deniz hıyarı) denize bırakıldı.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince, Bozcaada ilçesi açıklarındaki Ortafener Adası önlerindeki şamandırada çuvallar içinde deniz patlıcanlarının bulunduğu tespit edildi.

Yapılan kontrollerde kaçak avlanan deniz patlıcanlarının canlı olduğu belirlendi.

Bunun üzerine ekipler, deniz patlıcanlarını yeniden denize bıraktı.

Deniz

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