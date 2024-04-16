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Bozüyük’te Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilen zanlı yakalandı.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, asayiş çalışması yaptı.

Çalışmalarda, bir şüphelinin üzerinde 0,68 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Bozüyük
Uyuşturucu Operasyonu

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