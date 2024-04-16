Bozüyük’te Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, asayiş çalışması yaptı.
Çalışmalarda, bir şüphelinin üzerinde 0,68 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.
Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
İlgili Haberler
Çanakkale Doku Kültürü ve Fidesi Üretim Tesisi’nin Temeli Atıldı
Edirne’de Turistleri Tarihi Yolcuğa “Gezi Treni” Taşıyacak
Gelibolu İtfaiye Müdürlüğü Orman Yangınlarına Karşı Uyarıda Bulundu
Polis Aracına Çarpıp 2 Polisi Yaralayan Kamyonetteki 5 Kişi Gözaltına Alındı
Su Dolu Yalağa Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Boğuldu
Yığılca’daki Sarıkaya Mağarası Bayram Tatilinde Ziyaretçileri Ağırladı