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İnegöl’de Polisten Kaçarken Kaza Yapan Motosikletteki 2 Kişi Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan arkadaşı, park halindeki kamyonete çarpmaları sonucu yaralandı.

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Mesudiye Mahallesi’nde ehliyetsiz sürücü B.K. (16), polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayıp 16 MB 4953 plakalı motosikletle kaçmaya başladı.
Aşırı süratlenen motosiklet, Mesut ile Sakin sokakların kesişiminde kontrolden çıkarak park halindeki 16 F 3251 plakalı kamyonete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü B.K. ile arkasında bulunan D.B. (16) yaralandı.
Çevredekilerin yardım çağrısında bulunmasının ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Trafik Kazası

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