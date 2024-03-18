İnegöl’de Polisten Kaçarken Kaza Yapan Motosikletteki 2 Kişi Yaralandı

Mesudiye Mahallesi’nde ehliyetsiz sürücü B.K. (16), polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayıp 16 MB 4953 plakalı motosikletle kaçmaya başladı.
Aşırı süratlenen motosiklet, Mesut ile Sakin sokakların kesişiminde kontrolden çıkarak park halindeki 16 F 3251 plakalı kamyonete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü B.K. ile arkasında bulunan D.B. (16) yaralandı.
Çevredekilerin yardım çağrısında bulunmasının ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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