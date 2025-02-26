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Bursa’da Kestel Kalesi’ndeki kafeteryada çıkan yangın söndürüldü haberi
Lüleburgaz’da bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı haberi
Başakşehir’de “Şehitlere Dua Ümmete Nida” programı düzenlendi haberi
Çanakkale’de yat limanına giren 150 kilogramlık caretta caretta kurtarıldı haberi
Tekirdağ’da kimyasal atıklarını dereye bıraktığı iddia edilen fabrikanın faaliyetleri durduruldu haberi
Bilecik’te toplu ulaşımda elektronik kart kullanılacak haberi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kırklareli’nde istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı: haberi
GÜNCELLEME – Kocaeli’de camide çıkan yangın hasara yol açtı haberi
Tekirdağ’da firari hükümlü yakalandı haberi
Trakya Üniversitesi’nde “Sezai Karakoç: Bir Ustanın Doğuşu” paneli düzenlendi haberi
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Bursa’da Kestel Kalesi’ndeki kafeteryada çıkan yangın söndürüldü haberi

BURSA (AA) - Bursa'da tarihi Kestel Kalesi'nin üzerindeki ahşap kafeteryada çıkan yangın söndürüldü.Alınan bilgiye göre, kale üstünde sadece yaz aylarında hizmet veren ahşap kafeteryada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da Kestel Kalesi’ndeki kafeteryada çıkan yangın söndürüldü haberi

Bursa'da tarihi Kestel Kalesi'nin üzerindeki ahşap kafeteryada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, kale üstünde sadece yaz aylarında hizmet veren ahşap kafeteryada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Kalede zarar oluşmazken kafe kullanılamaz hale geldi.

Kaleye girişlerin kapalı olduğu, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kalenin Bizans dönemine uzanan tarihi olduğu biliniyor.

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