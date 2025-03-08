Bursa’da “Ümmet İftarı” programı düzenlendi haberi

Bursa İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde geleneksel hale getirilen “Ümmet İftarı” gerçekleştirildi.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yer sofrası kurularak yapılan programa katılanlar hurma, su, çorba ve zeytinle iftar yaptı.

İftar programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

HH Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan, programda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Program iftarın ardından sona erdi.