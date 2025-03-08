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Bursa’da “Ümmet İftarı” programı düzenlendi haberi
Beyoğlu’nda asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı haberi
“Sokaklar Bizim 3×3 Basketbol Turnuvası” Bilecik’te yapıldı haberi
Yeşilay Balıkesir Şubesi “Biz senin için buradayız” standı açarak farkındalık oluşturdu haberi
İstanbul’da “Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi” düzenlendi haberi
İstanbul Valisi Gül’den sanatçı Edip Akbayram’ın ailesine taziye ziyareti haberi
Balıkesir’de parkta tanımadığı bir kişiyi bıçakla öldüren şüpheli İstanbul’da yakalandı haberi
Bursa’da bir kişi kazara kendini vurdu haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı’nda konuştu: (1) haberi
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı’nda konuştu: haberi
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Bursa’da “Ümmet İftarı” programı düzenlendi haberi

BURSA (AA) - Bursa İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde geleneksel hale getirilen "Ümmet İftarı" gerçekleştirildi.Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.Yer sofrası kurularak yapılan programa katılanl...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da “Ümmet İftarı” programı düzenlendi haberi

Bursa İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde geleneksel hale getirilen “Ümmet İftarı” gerçekleştirildi.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yer sofrası kurularak yapılan programa katılanlar hurma, su, çorba ve zeytinle iftar yaptı.

İftar programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

HH Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan, programda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Program iftarın ardından sona erdi.

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