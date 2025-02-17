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Çanakkale Milletvekili Gider, Hızır orucu programında vatandaşlarla buluştu haberi

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Cem Evinde düzenlenen Hızır orucu programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ve Merkez İlçe...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale Milletvekili Gider, Hızır orucu programında vatandaşlarla buluştu haberi

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Cem Evinde düzenlenen Hızır orucu programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ve Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış, Çanakkale Cem Evinde düzenlenen Hızır Orucu programına katıldı.

Programa ilişkin açıklamada bulunan Milletvekili Gider, Hızır’ın bolluğu ve bereketi temsil ettiğine dikkat çekerek şunları. ifade etti:

“Bugün canlarla aynı sofrayı paylaşmaktan, Hızır Lokmasına ortak olmaktan son derece mutluyuz. Tuttuğunuz oruçları yaptığınız ibadetleri rabbim kabul eylesin. Birlik ve beraberliğimizin, dayanışma ve kardeşliğimizin, en güzel örneği olan bu sofrada bizleri buluşturan Rabbimiz’e şükürler olsun. Misafirperverlikleri ve güzel ev sahiplikleri için tüm canlara şükranlarımı sunuyorum.”

İftar programının ardından Alevi Dedesi Nurettin Gedikoğlu tarafından, Milletvekili Gider ve İl Başkanı Göktürk’e “Alevilik Bilinmelidir: Alevilik Kronolojisi ve Teolojisi” adlı kitabı hediye edildi.

Çanakkale

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