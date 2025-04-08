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Çanakkale’de arı kovanı çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde arı kovanı çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.İlçedeki Hemdemtepe mevkiindeki ormanlık alanda şüpheli araç ve kişilerin bulunduğunu ihbarını değerlendiren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ek...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de arı kovanı çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı haberi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde arı kovanı çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçedeki Hemdemtepe mevkiindeki ormanlık alanda şüpheli araç ve kişilerin bulunduğunu ihbarını değerlendiren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir üreticiye ait 35 arı kovanını kamyonete yükleyen 2 zanlıyı yakaladı.

Ekipler, kamyonette yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kamyonete yüklenen içerisinde arıların bulunduğu kovanlar sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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