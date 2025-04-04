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Çanakkale’de batan botta kaybolan düzensiz göçmeni arama çalışmaları sürüyor haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında batan botta kaybolan düzensiz göçmeni arama çalışmaları olayın ikinci gününde devam etti.Ayvacık açıklarında dün sabah saatlerinde botun batması sonucu 9 kişinin öldüğü, 25 kişinin kurtarıldığı...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de batan botta kaybolan düzensiz göçmeni arama çalışmaları sürüyor haberi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında batan botta kaybolan düzensiz göçmeni arama çalışmaları olayın ikinci gününde devam etti.

Ayvacık açıklarında dün sabah saatlerinde botun batması sonucu 9 kişinin öldüğü, 25 kişinin kurtarıldığı olayda kaybolan 1 kişi için başlatılan arama çalışmaları sürdürüldü.

Yeşil Liman mevkisi açıklarında devam eden çalışmalar, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait uçak ve helikopter havadan, denizden Sahil Güvenlik Botları, İzmir’den Sualtı Deniz Polisi, Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Şube Bot Ekibi ve Su Altı Grup Amirine bağlı dalgıçlar, karadan ise jandarma komandolar arama çalışmalarına devam ediyor.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun battığı yönünde ihbar almış, 4 bot, 1 helikopter ve 1 Dalış Özel Timi olmak üzere 82 personelden oluşan ekip, lastik bottaki 25 kişiyi kurtararak karaya çıkartırken 9 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

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