Çanakkale’de geleceğin gemi inşa uzmanı olacak öğrenciler Avrupa’da deneyim kazanıyor

ÇANAKKALE (AA) – İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Avrupa standartlarında eğitim ve stajlarla sektöre nitelikli iş gücü kazandırarak, geleceğin gemi inşa uzmanlarını yetiştirmeyi hedefliyor.

Okul Müdürü Cengiz Ercan, yaptığı açıklamada, ilçede gelişen gemi inşa sanayisinin ihtiyacını karşılamak amacıyla ERASMUS+ Projesi kapsamında 12 öğrenci ile 4 öğretmeni İspanya'ya 30 gün boyunca staj yapmaya göndereceklerini söyledi.

Ercan, Biga'da gemi inşa sanayisinin İÇDAŞ AŞ'nin yatırım ve faaliyetlerinin hızla büyüdüğünü ve sektördeki nitelikli personel ihtiyacının da artış gösterdiğini ifade etti.

İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bu ihtiyacı karşılamak için eğitim kalitesinin artırmaya yönelik çalışmalarda bulunduğunu aktaran Ercan, şunları kaydetti:

“Gemi inşa sanayi bölümümüzün Avrupa staj uygulamaları kapsamında ERASMUS+ Projesi ile 12 öğrencimizi ve 4 meslek öğretmenimizi İspanya'ya 30 gün süreyle staj yapmaya göndereceğiz. Bu stajlar, öğrencilerimizin uluslararası deneyim kazanmasını sağlayarak gemi inşa sanayisine olan ilgilerinin artmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca, bu projeden elektrik ve makine bölümlerimiz de faydalanacaktır. Elektrik bölümü, gemi elektrik tesisatları üzerine makine bölümü ise gemi mekaniği konularında staj yapma fırsatı bulacaktır. Önümüzdeki yıl için yeni bir proje başvurusu yapmış bulunuyoruz. Amacımız, tüm öğrencilerimizi Avrupa standartlarında eğitim ve staj ile mezun ederek, sektörde kaliteli iş gücü yetiştirmektir.”

Ercan, projede emeği geçen tüm paydaşlara ve İÇDAŞ A.Ş'ye katkılarından dolayı teşekkür etti.