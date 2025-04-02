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Çanakkale’de otobüs denetimleri sürüyor haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de polis ekiplerince Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen denetimler sürüyor.Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde araç içerisine girilerek yapılan denetimlerde, yo...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de otobüs denetimleri sürüyor haberi

Çanakkale'de polis ekiplerince Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen denetimler sürüyor.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde araç içerisine girilerek yapılan denetimlerde, yolcuların emniyet kemeri kontrolleri gerçekleştirilip tüm yolcuların kemer takması sağlandı.

Araçların 24 saatlik dijital takograf raporlarını da inceleyen ekipler, aşırı ve uygunsuz hız ihlalleri, taşıt kullanma ve dinlenme süre ihlalleri, takograf sürücü kartının sürücüye ait olup olmadığını denetledi.

Denetimlerde ayrıca otobüs sürücüleri araç dışına davet edilerek, mola vermeleri sağlandı.

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