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Çınarcık’ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü haberi

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.Bitlis Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdür...