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Tekirdağ’da kadın kursiyerlere sağlık eğitimi verildi haberi
Tekirdağ’da Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi açıldı haberi
DeFacto’nun emisyon azaltım hedefleri, Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylandı haberi
İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı haberi
Erken tedavi edilmeyen zona hastalığı görme kaybına sebep olabiliyor haberi
Edirne’de soğuk hava etkili oluyor haberi
Dijitalleşmeyle beraber kelime hazinesinin azalması, gençlerin düşünme yetilerini olumsuz etkiliyor haberi
Balıkesir’de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı haberi
Kağıthane’de kar nedeniyle yokuşta kayan otomobil park halindeki araca çarptı haberi
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DeFacto’nun emisyon azaltım hedefleri, Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylandı haberi

- DeFacto Sürdürülebilirlik Başkanı Elif Çam: - "Finansal ve finansal olmayan performansımızı bir bütün olarak ele almamız ve SBTi tarafından onaylanan hedeflerimiz, başarımızı ölçmemizi sağlıyor"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
DeFacto’nun emisyon azaltım hedefleri, Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylandı haberi

DeFacto, kısa ve uzun vadeli emisyon azaltım hedeflerini Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylattığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Paris Anlaşması'nın küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat dereceyle sınırlamayla uyumlu hedefini paylaşan DeFacto, 2023 baz yılına göre, 2030'a kadar sahip olduğu veya kontrol ettiği kaynaklardan doğrudan emisyonlarını ve satın alarak kullandığı enerjiden dolayı neden olduğu sera gazı emisyonlarını (Kapsam 1 ve Kapsam 2) yüzde 55 oranında azaltmayı taahhüt etti.

DeFacto'nun değer zincirinde, ürün tedariki sebebiyle meydana gelen diğer tüm dolaylı emisyonları kapsayan Kapsam 3 için 2023 baz yılına göre, 2030'a kadar milyon lira katma değer başına yüzde 51,6 oranında azalma hedefi, SBTi tarafından onaylandı.

Şirket, bu gelişmeyle, 2030 kısa vadeli emisyon azaltım ve 2050 net sıfır emisyon hedeflerini, şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerini belirlerken iklim bilimine uygun olmasını sağlayan SBTi'ye onaylatarak, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda sektöründe iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım attı.

– DeFacto'nun depo ve mağazalarında GES sistemleri devreye alınıyor

DeFacto, 2050 itibarıyla tüm değer zincirinde net sıfır emisyona ulaşma hedefiyle üretim süreçlerini çevre dostu teknolojilere dönüştürüyor. Üretimde, daha düşük çevresel ayak izine sahip, daha az kaynak gerektiren ve geleneksel tekstillere bağımlılığı azaltan yenilikçi malzemeler kullanan firma, depo ve mağazalarında güneş enerjisi santrali (GES) sistemlerini devreye alıyor.

2019 baz yılına göre, 2050'ye kadar Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarında yüzde 90, Kapsam 3 emisyonlarında ise 1 milyon lira katma değer başına yüzde 97 oranında azalma hedefleyen DeFacto, moda sektöründe daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DeFacto Sürdürülebilirlik Başkanı Elif Çam, iklim krizinin zararlı etkilerini önlemek için hızlı emisyon azaltımlarını destekleyecek çalışmalara ihtiyaç olduğunun farkında olduklarını belirtti.

Çam, “Finansal ve finansal olmayan performansımızı bir bütün olarak ele almamız ve SBTi tarafından onaylanan hedeflerimiz, başarımızı ölçmemizi sağlıyor ve Paris Anlaşması'nın küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlama hedefine güçlü bağlılığımızı ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.

Defacto
Emisyon
Hedefler
Kapsam

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