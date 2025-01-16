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Atatürk’ün ilk basın toplantısının 102’nci yıl dönümü Kocaeli’de kutlandı
Roche Türkiye’ye Top Employers Enstitüsü’nden “En İyi İşveren” ödülü
Bursa’daki barınaktan kaçan ayının yakalanması için çalışma başlatıldı
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Anasayfa » Yerel » DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, İstanbul’da konuştu:

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, İstanbul’da konuştu:

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, İstanbul’da konuştu:

İSTANBUL (AA) – DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Orta Doğu'da yaşanan kaos ve krizden Türkiye'nin en az şekilde etkilenmesi için aldıkları sorumluluğu yerine getirmeye çalıştıklarını bildirdi.

Halkların Demokratik Kongresinin (HDK) “Barış için 1 milyon imza” kampanyasına ilişkin toplantıda konuşan Bakırhan, hem Orta Doğu'da hem Türkiye'de siyasal zeminin hiçbir dönem olmadığı kadar bir kırılmayla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Bakırhan, kendi iç demokrasisini, toplumsal barışını sağlamış ülkelerin kaos ve kriz ortamından en az etkilendiğine dikkati çekerek, “Kendi barışını sağlayamayan, farklılıkları bastıran ve yok sayan bütün sistemler bu kırılma karşısında ciddi bir güvenlik kaygısı, güvenlik sorunu ve gelecek kaygısı yaşıyor. Biz de Orta Doğu'daki bu kaos ve krizden Türkiye'nin, Türkiye halklarının en az şekilde etkilenmesi için bir sorumluluk almış bulunmaktayız ve bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.

Savaşın çürüme ve yoksullaşma yarattığını, bu durumdan çıkmak gerektiğini dile getiren Bakırhan, “Demokratik bir zeminde diyalogla, müzakereyle Türkiye'nin başta Kürt meselesi olmak üzere kendi sorunlarını çözmesi gerektiğini belirtiyoruz. Sayın Erdoğan'ın Diyarbakır'da dediği 'refah ve huzur' meselesi tam da toplumsal barışı sağlamakla olur.” ifadelerini kullandı.

Bakırhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı, “Şunu milletimizin özellikle bilmesini isterim; şayet gerekli çağrı yapılır, terör örgütü ve bağlantılı yapılar da gereken adımları atarsa, kazanan Türk'üyle, Kürt'üyle tüm Türkiye olacaktır.” şeklindeki açıklamasını aktardı.

Bu açıklamaya yönelik, “İyi ve doğru bir tespit” değerlendirmesinde bulunan Bakırhan, şunları kaydetti:

“Çağrı yaptıktan sonra, bu çağrının muhataplarının nereye gideceği, nasıl yaşayacağı, hangi zeminde yaşamlarını sürdüreceklerinin garantisini verecek bir merkez var mı? Ya da buna dönük hepimizin 'Evet, doğru budur' diyebileceğimiz bir adres var mı? Bu yok. Biz de istiyoruz koşullar oluşsun, çağrılar yapılsın. Artık bu ülke çatışmalardan, savaşlardan, arınsın.”

HDK Sözcüsü Ali Kenanoğlu ise TBMM Başkanlığına gönderilmek üzere hazırlanan kampanya metnini okudu.

Başta TBMM olmak üzere, tüm siyasi ve toplumsal çevreleri, özgür ve adil bir yaşam özlemi duyan yurttaşları, barışın inşası için sorumluluk almaya davet ettiklerini belirten Kenanoğlu, “Savaşın karanlığından çıkıp barışın aydınlığında buluşmak için bir imza da ben veriyorum.” dedi.

Barışı
Türkiye

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