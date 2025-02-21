Edirne’de bugüne sadece minaresinin yarısı ulaşan tarihi camide restorasyon sürüyor haberi

Edirne'de bugüne sadece minaresinin yıkılmamış kısmı ulaşan Şeyh Şüceaddin Camisi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor.
Yarım haldeki minareye iskele kuran restorasyon ekipleri, yapının ayağa kaldırılması için çalışma yapıyor.
Ekipler, yapının toprak altına kalan bölümlerini gün yüzüne çıkarmak kazı çalışması da yürütüyor.
Edirne Valisi Yunus Sezer, camideki çalışmaları yerinde inceledi.
Caminin ihya süreci hakkında bilgi alan Sezer'e, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak da eşlik etti.
– Şeyh Şüceaddin Camisi
Tunca Nehri seddesinin kenarında yer alan ibadethane, 2. Murat'ın emriyle mescit ve zaviye olarak yapıldı, Kanuni Sultan Süleyman döneminde camiye dönüştürüldü.
1751 yılındaki depremde büyük zarar gören caminin bugüne sadece yarım kalan minaresi ulaşabildi.
Şeyh Şüceaddin Karamani'nin türbesinin de caminin mihrap tarafındaki kerpiç duvar önünde bulunduğu belirtiliyor.
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