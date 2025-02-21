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Tekirdağ’da asayiş haberi
Tekirdağ Valisi Soytürk’e ziyaret haberi
Zeytinburnu’nda akaryakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü haberi
Bursa’da yangın çıkan ofiste bir kişi ölü bulundu haberi
İstanbul Taksim’de polis ile vatandaşlar kar topu oynadı haberi
Kocaeli’de uçuruma düşen cipin sürücüsü yaralandı haberi
BBDSO Alman şef Cornelia Von Kerssenbrock’u konuk etti haberi
İstanbul’un bazı bölgelerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor haberi
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Edirne’de bugüne sadece minaresinin yarısı ulaşan tarihi camide restorasyon sürüyor haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de bugüne sadece minaresinin yıkılmamış kısmı ulaşan Şeyh Şüceaddin Camisi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor.Yarım haldeki minareye iskele kuran restorasyon ekipleri, yapının ayağa kaldırılması için çalışma yapıyor.Ekip...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de bugüne sadece minaresinin yarısı ulaşan tarihi camide restorasyon sürüyor haberi

Edirne'de bugüne sadece minaresinin yıkılmamış kısmı ulaşan Şeyh Şüceaddin Camisi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Yarım haldeki minareye iskele kuran restorasyon ekipleri, yapının ayağa kaldırılması için çalışma yapıyor.

Ekipler, yapının toprak altına kalan bölümlerini gün yüzüne çıkarmak kazı çalışması da yürütüyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, camideki çalışmaları yerinde inceledi.

Caminin ihya süreci hakkında bilgi alan Sezer'e, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak da eşlik etti.

– Şeyh Şüceaddin Camisi

Tunca Nehri seddesinin kenarında yer alan ibadethane, 2. Murat'ın emriyle mescit ve zaviye olarak yapıldı, Kanuni Sultan Süleyman döneminde camiye dönüştürüldü.

1751 yılındaki depremde büyük zarar gören caminin bugüne sadece yarım kalan minaresi ulaşabildi.

Şeyh Şüceaddin Karamani'nin türbesinin de caminin mihrap tarafındaki kerpiç duvar önünde bulunduğu belirtiliyor.

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