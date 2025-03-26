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Edirne’de hükümlüler TÜ’de çevre düzenleme ve temizlik çalışması yaptı haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de hükümlüler Trakya Üniversitesinde (TÜ) çevre düzenleme ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.Edirne Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürü Ali Güçtekin, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı ile TÜ Rektörlüğü arasında...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de hükümlüler TÜ’de çevre düzenleme ve temizlik çalışması yaptı haberi

Edirne'de hükümlüler Trakya Üniversitesinde (TÜ) çevre düzenleme ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Edirne Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürü Ali Güçtekin, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı ile TÜ Rektörlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolünün sürdüğünü belirtti.

Protokol kapsamında denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlülerin sosyal hayata katılmalarını destekleyen faaliyetler yapıldığını aktaran Güçtekin, “Tekrar suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve topluma kazandırılmaları amacıyla iyileştirme odaklı belirlenen ve taraflarca uygun görülen alanlarda çalışmalar yürütülmektedir.” ifadelerini kullandı.

Güçtekin, iki kurum arasında belirlenen faaliyetler doğrultusunda hükümlülerin TÜ Rektörlüğü, Ayşekadın ve Prof. Dr. Ahmet Karadeniz yerleşkeleri ile Güzel Sanatlar Fakültesinde çevre düzenlemesi ve temizlik çalışması yaptıkları kaydedildi.

Hükümlülerin toplumla bütünleşmelerini desteklemek ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla faaliyetler de yaptıklarını aktaran Güçtekin, şunları kaydetti:

“Hükümlülere Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi gezdirilerek, tanıtıldı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında da Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kaan Çalen Edirne Adliyesi konferans salonunda personel ve hükümlülere sunum yaptı.”

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