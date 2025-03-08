SON DAKİKA
Kocaeli’de kumar oynayan 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza kesildi haberi
Edirne’de kadın futbol maçı öncesi hakem ekibi ve oyunculara çiçek hediye edildi haberi
Bilecik’te evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi haberi
Çanakkale’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı haberi
Tekirdağ’da “Kadınlar Birlikte Güçlü” yürüyüşü düzenlendi haberi
Sakarya’da öğretmenler devamsızlığa çözüm için proje hazırladı haberi
Bilecik’te telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı haberi
Tekirdağ’da 75 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü Kırklareli’nde yakalandı haberi
Sakarya’da trafik kazaları KGYS kameralarında haberi
Opel’den Kadınlar Günü’nde “eşitlik ve çeşitlilik” mesajı haberi
Kocaeli’de kumar oynayan 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza kesildi haberi
Edirne’de kadın futbol maçı öncesi hakem ekibi ve oyunculara çiçek hediye edildi haberi
Bilecik’te evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi haberi
Çanakkale’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı haberi
Tekirdağ’da “Kadınlar Birlikte Güçlü” yürüyüşü düzenlendi haberi
Sakarya’da öğretmenler devamsızlığa çözüm için proje hazırladı haberi
Bilecik’te telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı haberi
Tekirdağ’da 75 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü Kırklareli’nde yakalandı haberi
Sakarya’da trafik kazaları KGYS kameralarında haberi
Opel’den Kadınlar Günü’nde “eşitlik ve çeşitlilik” mesajı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Edirne’de kadın futbol maçı öncesi hakem ekibi ve oyunculara çiçek hediye edildi haberi

Edirne’de kadın futbol maçı öncesi hakem ekibi ve oyunculara çiçek hediye edildi haberi

EDİRNE (AA) - TFF Kadınlar 3. Ligi 5. Grup'ta mücadele eden Karaağaç Arda Spor ve Lüleburgaz Yıldız Spor karşılaşması öncesi oyunculara çiçek hediye edildi.Saraçhane Spor Tesisleri'nde oynanan maç öncesi Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak ve B...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de kadın futbol maçı öncesi hakem ekibi ve oyunculara çiçek hediye edildi haberi

TFF Kadınlar 3. Ligi 5. Grup'ta mücadele eden Karaağaç Arda Spor ve Lüleburgaz Yıldız Spor karşılaşması öncesi oyunculara çiçek hediye edildi.

Saraçhane Spor Tesisleri'nde oynanan maç öncesi Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak ve Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla oyuncularla bir araya geldi.

Hakem ekibi ve oyunculara çiçek hediye eden Ak ve Tanrıkulu, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu da maç öncesi oyunculara çiçek hediye etti.

Karaağaç Arda Spor kaptanı Ayşegül Yağar, gazetecilere yaptığı açıklamada, maçı izlemeye gelen tüm taraftarlara teşekkür etti.

Kadınların tüm spor branşlarında başarıyla yer aldığını belirten Yağar, “Bizi destekleyen herkese teşekkür ederiz. Bu özel günde yanımızda oldular. Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun.” dedi.

İlgili Haberler

EY, Girişimci Kadın Liderler Programı ile farkındalık ödülü aldı haberi
Yerel
8 Mart 2025, 13:44

EY, Girişimci Kadın Liderler Programı ile farkındalık ödülü aldı haberi

Yıldız Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü çalışanlarıyla kutladı haberi
Yerel
8 Mart 2025, 13:40

Yıldız Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü çalışanlarıyla kutladı haberi

İstanbul’da yolcusundan fazla para alan taksi şoförüne ceza haberi
Yerel
8 Mart 2025, 13:40

İstanbul’da yolcusundan fazla para alan taksi şoförüne ceza haberi

Maltepe’de trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye para cezası verildi haberi
Yerel
8 Mart 2025, 13:00

Maltepe’de trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye para cezası verildi haberi

Kadın bahriyeliler, TCG Nusret Gemisi ile Çanakkale Boğazı’ndaki seyir faaliyetine katıldı haberi
Yerel
8 Mart 2025, 13:00

Kadın bahriyeliler, TCG Nusret Gemisi ile Çanakkale Boğazı’ndaki seyir faaliyetine katıldı haberi

Kocaeli’de istinat duvarının çökmesi nedeniyle bir bina boşaltıldı haberi
Yerel
8 Mart 2025, 12:54

Kocaeli’de istinat duvarının çökmesi nedeniyle bir bina boşaltıldı haberi

Bayrampaşa’da makas atan sürücüye para cezası haberi Bayrampaşa’da makas atan sürücüye para cezası haberi Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği “Kadın Liderler ile Dönüşen Yönetim ve Kapsayıcı Gelecek” paneli düzenledi haberi Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği “Kadın Liderler ile Dönüşen Yönetim ve Kapsayıcı Gelecek” paneli düzenledi haberi