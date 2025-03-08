Edirne’de kadın futbol maçı öncesi hakem ekibi ve oyunculara çiçek hediye edildi haberi

TFF Kadınlar 3. Ligi 5. Grup'ta mücadele eden Karaağaç Arda Spor ve Lüleburgaz Yıldız Spor karşılaşması öncesi oyunculara çiçek hediye edildi.

Saraçhane Spor Tesisleri'nde oynanan maç öncesi Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak ve Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla oyuncularla bir araya geldi.

Hakem ekibi ve oyunculara çiçek hediye eden Ak ve Tanrıkulu, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu da maç öncesi oyunculara çiçek hediye etti.

Karaağaç Arda Spor kaptanı Ayşegül Yağar, gazetecilere yaptığı açıklamada, maçı izlemeye gelen tüm taraftarlara teşekkür etti.

Kadınların tüm spor branşlarında başarıyla yer aldığını belirten Yağar, “Bizi destekleyen herkese teşekkür ederiz. Bu özel günde yanımızda oldular. Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun.” dedi.