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Edirne’de sarı çiçeklerini açan kanolalar tarlaları renklendirdi haberi

EDİRNE (AA) - Edirne’de baharın gelmesiyle kanola tarlaları sarı çiçeklerle renklendi.Sonbaharda ekimi yapılan kanola, kasım ve aralık ayında yapraklandı, havaların ısınmasıyla tomurcukları çiçek açtı.Sarı çiçekleriyle tarlaları kaplayan kanola görsel güz...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de sarı çiçeklerini açan kanolalar tarlaları renklendirdi haberi

Edirne’de baharın gelmesiyle kanola tarlaları sarı çiçeklerle renklendi.

Sonbaharda ekimi yapılan kanola, kasım ve aralık ayında yapraklandı, havaların ısınmasıyla tomurcukları çiçek açtı.

Sarı çiçekleriyle tarlaları kaplayan kanola görsel güzellik sunmaya başladı.

Kentte bu yıl yaklaşık 35 bin dekar kanola ekimi yapılırken bitkinin hasadı haziran ayında yapılacak.

– Tarlalarda renk şöleni

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiçek açan kanolaların tarlalarda renk şöleni oluşturduğunu söyledi.

Kanola ekimi sırasında ve sonrasında yaşanan kuraklığın bazı bölgelerde bitkinin gelişimini olumsuz etkilediğini belirten Arabacı, “Gelişim sıkıntısı yaşanan yerlerde tarlalar bozulup yerine başka bitki ekimi yapıldı. Ancak yağışlarla birlikte canlanan kanolalarımız çiçek açtı.” dedi.

Arabacı, kanolanın sarı çiçekleriyle kente ayrı bir güzellik kattığını ifade etti.

Özellikle fotoğraf çektirmek isteyenlerin tarlalara gittiğini dile getiren Arabacı, “Sarı çiçekler çok güzel bir görüntü oluşturdu. Şu an için bitkinin gelişimi çok güzel. Her yer sapsarı, çok güzel bir görsel. İnşallah verim de iyi olur ve üreticimiz emeğinin karşılığını alır.” diye konuştu.

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