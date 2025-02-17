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Teknesiyle tuttuğu balıklarla rıhtımdaki kedileri besliyor haberi
MoneyPay, iki yeni ödeme çözümünü kullanıma sundu haberi
Çorlu’da sağanak etkili oldu haberi
Ailesinden gelen hayvan sevgisi, yarım asırdır evinden sokağına taşıyor haberi
İstanbul’da yol verme tartışmasında sürücüyü darbeden 3 kişi yakalandı haberi
Trakya Birlik Ramazan Bayramı sonuna kadar yağ ve margarin fiyatlarında değişikliğe gitmeyeceğini açıkladı: haberi
Federasyon Kupası sahibi Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor’un yeni hedefi Süper Lig haberi
Bayındır Söğütözü Hastanesi’nden çocuklarda ateş ve tedavisine ilişkin öneriler haberi
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Garanti BBVA, yeni nesil e-fatura POS cihazını kullanıma sundu haberi

- Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Orbay: - "Yenilikçi teknolojilerimizle işletmelerin işlerini kolaylaştırmaya ve Garanti BBVA müşterilerinin hayatına değer katmaya devam edeceğiz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Garanti BBVA, yeni nesil e-fatura POS cihazını kullanıma sundu haberi

Garanti BBVA, konaklama ve yeme-içme sektörüne yönelik teknolojileriyle öne çıkan Protel ile yaptığı işbirliği kapsamında yeni nesil Vergi Usul Kanunu (VUK) 507 uyumlu e-fatura POS cihazını hizmete sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA üye işyerleri için geliştirilen Android tabanlı yeni nesil e-fatura POS, Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) mükellefi veya e-fatura zorunluluğu bulunan işletmelerin, ayrı bir e-fatura ya da e-belge uygulaması satın almadan bu süreci yönetmesine imkan tanıyor. Üye işyerleri, satış yaptığı kişiye ait bilgileri POS cihazı üzerinden alarak e-fatura sürecini hızla başlatarak zamandan tasarruf sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Orbay, ödeme sistemleri çözümlerinde önceliklerinin her zaman müşterilere en gelişmiş teknolojileri sunmak olduğunu belirtti.

Alışveriş deneyimi ve ödeme süreçlerinin hızla dijitalleştiği bir dönemde, üye işyerlerine kolay, hızlı ve güvenilir çözümler sunmayı amaçladıklarını vurgulayan Orbay, “Ülkemizde konaklama ve yeme-içme sektörüne yönelik teknolojik çözümleriyle öne çıkan Protel işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz yeni nesil E-Fatura POS cihazı, işletmelere satış ve ödeme işlemlerinin yanı sıra e-fatura ve e-belge hizmetlerini de tek bir platformda sunarak, hem zaman kazandırıyor hem de özellikle küçük işletmelerin e-fatura sistemine geçişini kolaylaştırıyor. Yenilikçi teknolojilerimizle işletmelerin işlerini kolaylaştırmaya ve Garanti BBVA müşterilerinin hayatına değer katmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Protel Yönetim Kurulu Başkanı Metin Arghan da Protel olarak 35 yıldır ağırlama sektörüne özel geliştirdikleri teknolojilerle sektörlerine liderlik ettiklerinin altını çizdi.

Sektörün güncel gereksinimlerini takip ederek kullanıcıların hayatını kolaylaştırma hedefiyle hareket ettiklerini belirten Arghan, ödeme altyapı sistemleri, özel entegratörlük ve ÖKC üreticiliği gibi alanlardaki deneyimlerinin, geliştirdikleri çözümlerle işletmelerin ödeme süreçlerini güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde tamamlamalarına katkı sağladığını ifade etti.

Arghan, şunları kaydetti:

“Ödeme işinde 6 sene önce çıktığımız yolculukta çok değerli projeler tamamladık. Ürünlerimizi nakit, kredi kartı, yemek kartı gibi tüm ödeme yöntemlerini dikkate alarak ve güçlü entegrasyon olanaklarıyla destekleyerek tasarladık. Bugün bu altyapı ile işletmelerin ödeme süreçlerini güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde tamamlamalarını sağlıyoruz. Ülkemizde ödeme sistemleri alanında sahip olduğu yetkinliği ile öncü rol üstlenen Garanti BBVA ile geliştirdiğimiz yeni iş birliği, Protel'in iş ortaklarının hayatını kolaylaştırma ve verimliliğini arttırma hedefinin somut bir göstergesi oldu. Türkiye’nin en büyük finans kurumlarından Garanti BBVA ile bir araya gelerek geliştirdiğimiz E-Fatura POS cihazı, Bankanın mevcuttaki büyük üye işyeri ekosisteminde yer alan işletmelerin, ödeme ve finansal işlemlerini daha pratik bir şekilde yönetmelerine olanak tanırken aynı zamanda maliyetlerini düşürme imkanı da sunuyor.”

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