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Gelibolu’da üzerinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu maddeyle yakalanan zanlı, tutuklandı.Gelibolu Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, önceden takibe aldıkları E.T'yi durdurdu.Zanlının üzeri...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Gelibolu’da üzerinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı haberi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu maddeyle yakalanan zanlı, tutuklandı.

Gelibolu Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, önceden takibe aldıkları E.T'yi durdurdu.

Zanlının üzerinde yapılan aramalarda çok sayıda sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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