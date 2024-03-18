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Gördesli Makbule Efe Şehadetinin 102. Yılında Sındırgı’daki Kabri Başında Anıldı

Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarından Gördesli Makbule Efe şehadetinin 102. yılı dolayısıyla Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kabri başında anıldı.

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Milli Mücadele döneminde erkek kıyafeti giyerek gizli şekilde Kuvayımilliye hareketine katılan ve Yunan güçleriyle 17 Mart 1922’de çıkan çatışmada 20 yaşında şehit olan Gördesli Makbule Efe anıldı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Makbule Efe’nin kabri başında yapılan törende, “Dağ başında tek başına bu vatan uğruna canını vermiş bir kadın kahraman. Geleceğe örnek bir kahramanlık öyküsü. Başta Makbule Efe olmak üzere, vatanı uğuruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.” dedi.

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Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarından Gördesli Makbule Efe şehadetinin 102. yılı dolayısıyla Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kabri başında anıldı.

Törene, Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Balıkesir
Gördesli Makbule Efe

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