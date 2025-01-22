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Çanakkale’de 19 yıl önce işlenen cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen şüpheli yakalandı haberi
Güven Çayyolu Tıp Merkezi’nden mevsimsel salgınlara ilişkin değerlendirme haberi
Sağlıklı yaşamak isteyenlerin yeni rotası “orman banyosu” haberi
“Edirne badem ezmesi”nin AB coğrafi işaret tescili alması için başvuru yapılacak haberi
Kırklareli’nde yoğun sis etkili oldu haberi
Süleymanpaşa Kaymakamı Güler’den gazilere ziyaret haberi
Edirne’de sis etkili oldu haberi
Sakarya’da devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı haberi
Bursa’da bariyerlere çarpan otomobil yandı haberi
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Güven Çayyolu Tıp Merkezi’nden mevsimsel salgınlara ilişkin değerlendirme haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Güven Çayyolu Tıp Merkezi’nden mevsimsel salgınlara ilişkin değerlendirme haberi

İSTANBUL (AA) – Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisinden Prof. Dr. Rauf Oğuzhan Kum, kış aylarında sıkça görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Tıp Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kış aylarında grip, soğuk algınlığı ve tonsilit gibi hastalıkların yaygınlaşıyor. Özellikle çocuklarda “bademcik iltihabı” adıyla bilinen “akut tonsilit” yüksek ateş, yutkunmada güçlük, boğaz ağrısı ve halsizlik belirtilerini veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kum, tonsil adı verilen bademciklerin mikropları yakalayarak vücudun mikroplarla mücadelesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Kum, tonsillerin bazı mikropları tutamayabileceğini kaydederek, “Bu gibi durumlarda da bademciklerin kızarıyor ve iltihaplanıyor. Özellikle çocuklarda çok sık gördüğümüz akut tonsilit, tükürük, burun ve boğaz sıvıları gibi vücut sıvılarıyla, yakın temasla, solunum yolundan hava yoluyla çıkan damlacıklar yoluyla kolayca bulaşabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Enfeksiyonun kreş gibi ortak alanlarda kolayca bulaşabildiğine dikkati çeken Kum, tanı ve tedavi sürecinin aksatılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Kum, yüksek ateş, yutkunmada zorluk, halsizlik, boğazda ağrı, eklem ağrıları ve iştahsızlığın en belirgin belirtiler arasında yer aldığını aktararak, steril bir çubukla alınan salgı örneği ve fizik muayenesi sonucunda tanının kolayca konulabileceğini vurguladı.

Evde iyileşme sürecinde alınması gereken önlemlere dikkati çeken Kum, “Burada önemli olan evde iyileşme süresi boyunca bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalışmak. Yeterli sıvı alımı, sağlıklı beslenme ve iyi bir uyku düzeni bu anlamda çok önemlidir.” açıklamasında bulundu.

Kum, halk arasında boğaz akıntısı olarak da bilinen farenjit hakkında da uyarılarda bulunarak, akut farenjitin sıklıkla boğazda ağrı, kuruluk, yutma güçlüğü ve ateş şikayetlerine yol açtığını ifade etti.

Vücutta halsizlik, kırgınlık, yemek yemede zorlanma ve öksürüğün de görülen diğer belirtiler arasında yer aldığını belirten Kum, şu değerlendirmede bulundu:

“Kronik farenjitin belirtileri daha hafif hissedilmekle beraber süreklidir. Hastanın şikayetleri uzun zamandır sürmektedir. Burun tıkanıklığına bağlı ağızdan nefes alma, alerji ya da sinüzit sonucu oluşan geniz akıntısıyla sürekli boğaz temizleme ve bazen de zaman reflü kronik farenjit tablosuna neden olabilir. Sık tekrar eden boğaz enfeksiyonları iş gücü kaybı hayata kalitesinde düşmeye neden olur.”

Kum, çocuklarda sık boğaz enfeksiyonuna bağlı bademcik enfeksiyonlarında dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaparak, “Bu enfeksiyonlar kalpte ve böbrekde tahribata yol açabilen romatizmal hastalıklara neden olabilir. Bu nedenle çocuklarda sık geçirilen bademcik enfeksiyonlarında uygun endikasyonlarda bademcik ameliyatı yapmak gerekebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Farenjit rahatsızlığının şiddetine göre farklı tedavi yöntemleri uygulandığına dikkati çeken Kum, viral farenjitin kendi kendine geçebildiğini, bakteriyel farenjitin ise antibiyotik tedavisi ile ancak geçebildiğini kaydetti.

– “Bağışıklığı güçlendirecek takviyeler önemli”

Kum, farenjitten korunmada alınabilecek önlemlere dikkati çekerek, şu tavsiyelerde bulundu:

“Sigara ve alkol tüketiminden kaçınmak, dengeli beslenmek, kaliteli ve düzenli uyku rutini oluşturmak, ortam havasını nemlendirmek, çevresel tahriş edicilerden uzaklaşmak sağlığınızı korumak için önemli adımlardan. Bol sıvı tüketerek (özellikle ılık su) boğazdaki kuruluk azaltılabilir. Eğer beş günden daha uzun süredir rahatsızlığınız devam ediyor ve buna yüksek ateş de eşlik ediyorsa doktora başvurmanız çok önemli. Bu süreçte bağışıklığınızı güçlendirici de takviyeler de alabilirsiniz.”

Kum, bulaşıcı solunum yolu hastalıklarının hayat kalitesini kolayca düşürebildiğine değinerek, “Bununla ilgili yapmanız gereken şeylerin en başında aşı olmak geliyor. Bahsettiğimiz bulaşıcı hastalıklara karşı en etkili yöntem olan aşı iyi bir korunma yöntemidir. Bu mevsimde özellikle bu yöntemi tavsiye ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle kronik hastalığı olan çocuk ve yetişkinlerin doktor gözetiminde aşıya yönlendirilmesi gerektiğini aktaran Kum, “Elleri sık sık yıkama, maske kullanmaya çalışmak, mesafeyi korumak, yüzeyleri temiz tutmak da bu hastalıklar için en az sağlıklı beslenme, bol sıvı tüketmek ve uyku kadar önemli. Hastalığı bulaştırmamak için bu süreçte evde kalarak istirahat etmek en mantıklı önlem olacaktır.” önerilerini yaptı.

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