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Hatay’da 21 Yük Konteyneri Çalma İddiasıyla 5 Kişi Tutuklandı

Hatay'da 21 adet yük konteynerinin çalınmasıyla alakalı olarak yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınarak işlemlerin ardından tutuklandı.

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Hatay’da 21 yük konteyneri çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 5’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İskenderun ilçesi Güzelçay Mahallesi’ndeki bir iş yerinin deposundan 21 konteyner çalındı.

İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kimlikleri tespit edilen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Hatay'da 21 adet yük konteynerinin çalınmasıyla alakalı olarak yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınarak işlemlerin ardından tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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