Hatay’da 21 Yük Konteyneri Çalma İddiasıyla 5 Kişi Tutuklandı

Hatay’da 21 yük konteyneri çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 5’i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İskenderun ilçesi Güzelçay Mahallesi’ndeki bir iş yerinin deposundan 21 konteyner çalındı.
İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kimlikleri tespit edilen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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