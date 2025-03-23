SON DAKİKA
Bursa’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı haberi
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, Edirne’de teşkilat mensuplarıyla buluştu haberi
Tekirdağlı girişimci yapay zekayı kullanarak bilgisayar oyunları hazırlıyor haberi
Motosiklet tutkunları Gelibolu Yarımadası’nda şehitlere saygı için buluştu haberi
Edirne’de sahipli hayvanlara yönelik aşılama ve çip uygulamaları sürüyor haberi
Tekirdağ Valisi Soytürk, sağlık personeliyle iftar yaptı haberi
Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu haberi
Bursa Ticaret Borsası’nın sahur programına kent protokolü katıldı haberi
Kırklareli’nde tatlı ve şekerleme satan iş yerleri denetlendi haberi
MHP Edirne İl Başkanlığı iftar programı düzenledi haberi
Bursa’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı haberi
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, Edirne’de teşkilat mensuplarıyla buluştu haberi
Tekirdağlı girişimci yapay zekayı kullanarak bilgisayar oyunları hazırlıyor haberi
Motosiklet tutkunları Gelibolu Yarımadası’nda şehitlere saygı için buluştu haberi
Edirne’de sahipli hayvanlara yönelik aşılama ve çip uygulamaları sürüyor haberi
Tekirdağ Valisi Soytürk, sağlık personeliyle iftar yaptı haberi
Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu haberi
Bursa Ticaret Borsası’nın sahur programına kent protokolü katıldı haberi
Kırklareli’nde tatlı ve şekerleme satan iş yerleri denetlendi haberi
MHP Edirne İl Başkanlığı iftar programı düzenledi haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » İBB’ye yönelik soruşturmalarda tutuklanan İmamoğlu ile 50 şüpheli cezaevine gönderildi haberi

İBB’ye yönelik soruşturmalarda tutuklanan İmamoğlu ile 50 şüpheli cezaevine gönderildi haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında tutuklananlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 51 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.İstanbul Cumhuriy...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İBB’ye yönelik soruşturmalarda tutuklanan İmamoğlu ile 50 şüpheli cezaevine gönderildi haberi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında tutuklananlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 51 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Çağlayan'da ifadeleri alındıktan sonra sulh ceza hakimliğince tutuklanmalarına karar verilen, İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 51 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Tutuklu şüpheliler yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılarak, cezaevine gönderildi.

İlgili Haberler

Eyüp Sultan Önder İmam Hatipliler Derneğinden çocuklara ramazan etkinliği haberi
Yerel
23 Mart 2025, 16:14

Eyüp Sultan Önder İmam Hatipliler Derneğinden çocuklara ramazan etkinliği haberi

Üniversiteliler unutulmaya yüz tutan Osmanlı şerbetlerini yeniden sofralara sundu haberi
Yerel
23 Mart 2025, 11:24

Üniversiteliler unutulmaya yüz tutan Osmanlı şerbetlerini yeniden sofralara sundu haberi

Kırklareli’nde taşıt alım satım danışmanlığı mesleki yeterlilik sınavı yapıldı haberi
Yerel
23 Mart 2025, 11:10

Kırklareli’nde taşıt alım satım danışmanlığı mesleki yeterlilik sınavı yapıldı haberi

Çanakkale’de annesi ölen tayı, inek emziriyor haberi
Yerel
23 Mart 2025, 11:04

Çanakkale’de annesi ölen tayı, inek emziriyor haberi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç’te iftar verdi haberi
Yerel
23 Mart 2025, 10:54

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç’te iftar verdi haberi

İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturmasında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı haberi
Yerel
23 Mart 2025, 06:40

İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturmasında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı haberi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakimlik sorgusu başladı haberi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakimlik sorgusu başladı haberi Kocaeli’deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı haberi Kocaeli’deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı haberi