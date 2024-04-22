Fatih’te İETT Otobüsü İle Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

Taksim’de giden 46T Topkapı-Çağlayan hattında çalışan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 HO 2171 plakalı İETT otobüsü, Atatürk Köprüsü girişinde Abdurrahman Özdemir’in kullandığı 34 BR 4398 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü otobüs ile kaldırım arasına düştü.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşım Taksim istikametinde bir süre tek şeritten sağlandı.
Motosikletin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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