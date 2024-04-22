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Fatih’te İETT Otobüsü İle Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

Fatih'te İETT otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

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Taksim’de giden 46T Topkapı-Çağlayan hattında çalışan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 HO 2171 plakalı İETT otobüsü, Atatürk Köprüsü girişinde Abdurrahman Özdemir’in kullandığı 34 BR 4398 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü otobüs ile kaldırım arasına düştü.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşım Taksim istikametinde bir süre tek şeritten sağlandı.
Motosikletin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Trafik Kazası

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