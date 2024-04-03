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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Mazbatasını Aldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu, törenle mazbatasını aldı.

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Ekrem İmamoğlu için İstanbul İl Seçim Kurulu’nun bulunduğu İstanbul Adalet Sarayı’nın konferans salonunda tören düzenlendi.

Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun da katıldığı törende, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Seçkin ile üyeler, CHP’li milletvekilleri, belediye başkanları ve parti teşkilatı da hazır bulundu.

Törende konuşan İl Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Seçkin, İmamoğlu’nu tebrik ederek, “Mazbata kamusal bir göreve seçilen kişilere, o işin yerine getirilmesine ehil olduğunu, usul ve yasaya uygun bir şekilde seçildiğini gösteren bir belgedir. Sayın İmamoğlu İBB başkanlığına ilk olarak 2019’da seçilmiş ve 5 yıl sonra 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde yaklaşık yüzde 51 civarında oy almış, ikinci kez seçilme başarısını göstermiştir. Artık İBB oylarına itiraz gelse bile itirazın sonucu değiştirmeyeceği açıktır, bu nedenle mazbata almaya hak kazanmıştır.” ifadelerini kullandı.

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31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu, törenle mazbatasını aldı.

Başkan Seçkin, İmamoğlu’nun halktan aldığı güven oyu ve meclis çoğunluğu ile İstanbul’un önemli sorunlarını zaman içerisinde azaltacağını ümit ettiğini kaydetti.

Seçkin’in konuşmasının ardından sahneye davet edilen İmamoğlu, mazbatasını kurul başkanı ve üyelerinin elinden aldı.

İmamoğlu, değerli bir 5 yıl geçirdiklerini, bundan sonraki 5 yılda da bu değeri artıracaklarını söyledi.

Başta ailesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden İmamoğlu, “Umarım Türkiye’mizde bu seçimle beraber daha nitelikli, sevgiyle dolu, saygılı, barışçıl, uzlaşı içerisinde, güçlü bir ortamın varlığında, adil, birbirine iyi davranan bir siyaset dilini yaşar ve yaşatırız.” dedi.

İmamoğlu, seçim kurulu, eşi, belediye başkanları ve parti teşkilatıyla fotoğraf çektirdi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Ekrem İmamoğlu
Mazbata

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