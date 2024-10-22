Bu hafta temettü için 7 şirketten resmi açıklama geldi. Yapılan resmi açıklamalarda hangi şirketlerin temettü ödemesi yapacağı, ödemelerin ne kadar olacağı ve ne zaman hesaplara geçeceği resmi olarak duyuruldu. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamalarıyla resmiyet kazanan temettü ödemeleri ile hisse sahipleri, ellerindeki hisse sayısı kadar temettü ödemesi alacak.

Bu Hafta Hangi Şirketler Temettü Ödemesi Yapacak?

KAP verilerine göre bu hafta temettü ödemesi yapacak şirketler şöyle;

Bülbüloğlu Vinç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis Ticaret A.Ş. Lider Turizm A.Ş. Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, Berkosan Yalıtım Tecrit Madde Üretim Ve Ticaret A.Ş. Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Osmanlı Menkul Yatırım Ve Fon

Temettü Ödemeleri Ne Zaman Hesaba Geçecek?

Şirketlerin yapacağı temettü ödemelerinin ne kadar olacağı ve ne zaman hesaba geçeceği de resmiyet kazanmış durumda. Buna göre;