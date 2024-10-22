2024 yılında yerel seçimlerin yapılması nedeniyle hazineden siyasi partilere aktarılan tutar 6 milyar 682 milyon lira olmuştu. Zaman zaman tepkilere yol açan bu durum 2025’te daha fazla gündeme gelecek. Ziya Siyasi Partiler Kanunu gereği, başarı aşan 5 siyasi partiye yardım yükseltilmiş oranlarda yapılacak. 2025’te 5 milyar 68 milyon liralık kaynağın aktarıldığı siyasi parti yardımlarında aslan payı ise AK Parti’ye ayrılacak.

2025’te Hangi Parti Ne Kadar Yardım Alacak?

2025 yılında barajı geçen 5 partiye yardım yapılacak. Partilerin alacağı yardım miktarları ise şöyle;

Ak Parti – 2 milyar 16 milyon lira

CHP – 1 milyar 435 milyon lira

MHP – 570 milyon lira

İYİ Parti – 548 milyon lira

DEM-Yeşil Sol Parti – 499 milyon lira

Seçim dönemine girilmiş olması nedeniyle partilere 2 kat tutarında yardım ayrılmıştı. Öyle ki 5 parti 2023 yılındaki genel seçimler öncesinde bütçe yardımlarının 3 katı kadar, 2024 yılında ise yine seçimler nedeniyle 2 katı kadar ödenek verilmişti. 2025 yılında yapılacak ödemeler ile birlikte son 3 yılda siyasi partilerin hazine üzerindeki yükü 16.3 milyar lira olacak.