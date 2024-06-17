İstanbul’da bayramın ikinci günü kurban satış noktalarında pazarlıklar devam ediyor. Kentteki kurban pazarlarında satışını tamamlayanlar çadırlarını toplarken, elinde hayvanı kalanlar alıcıları bekliyor. Alışverişini bayramın ikinci gününe bırakan bazı vatandaşlar ise aldıkları kurbanı boşalan çadırların yerinde kesiyor.

Bayramın ilk günü 260 liradan başlayan bir koyunun kilogram fiyatı 230’a, koçun fiyatı 320 liradan 280’e kadar indi. Büyükbaşlarda ise hayvan başına 30-40 bin liraya kadar düşüş yaşanıyor. Bazı satıcılar ilk günkü rakamları korurken, kimi vatandaşlar fiyatların daha da düşeceği umuduyla bekleyişini sürdürüyor.

Sultangazi Kurban Pazarı’ndaki çadırında satış yapan Selçuk Bozacı, Kastamonu’dan getirdiği 30 hayvandan sadece üçünün kaldığını söyledi.

Pazarda halen hayvan bulunduğunu ancak az kaldığını belirten Bozacı, “Nasipse bugün akşam dönmeyi düşünüyoruz. Kalan arkadaşlar var. Bitirenler dün gitti. Satışlarımız genel anlamda iyi ama masraflar fazla olduğu için zorluk yaşadık.” diye konuştu.

Tekirdağ’dan getirdiği 300 küçükbaş hayvandan 250’sini sattığını kaydeden Nurten Yaman, geçen yıl ise 600 hayvandan 150’sini geri götürdüğünü aktardı.

Fiyatları hiç düşürmediğini dile getiren Yaman, “Aynı şekilde satışımıza devam ediyoruz. Müşterilerimiz bayramın ikinci, üçüncü günü fiyatların değişebileceğini düşünüyor. Biraz bekleyen de oluyor. Birinci günü gelip sorup, dördüncü gün alacağını söyleyen de var. Ama biz bugün fiyatlarımızı düşürmedik. Bu sene kurban para ettiği için memnunuz.” ifadelerini kullandı.

Kurbanlık alan Ekrem Kılıç ise ilk gün 115 bin lira fiyat verilen hayvanı bugün 82 bin liraya aldığını belirtti.

Satıcının Kesimhane Talebi

Kartal Belediyesi’nin kurban satış yerinde Erzincan’dan getirdiği büyükbaş hayvanları satan Abdülkadir Aksu ise bu yıl satışların iyi gitmediğini ifade etti.

Aksu, “Ramazan’da etin kilosu 410 lirayken, şimdi 280 lira. Belediye yer parası, tır parası, çoban parası alıyor. Köylü nereden para kazanacak? Devlet neden denetim yapmıyor?” şeklinde konuştu.

Erzurum’dan büyükbaş kurbanlık getiren Mehmet Oğuz, hayvan bakım maliyetlerinin yükseldiğinin altını çizdi. Bu iyi yıl satış yapamadıklarını belirten Oğuz, “İnsanlar da haklı. Biz bir tosuna 150 bin lira isteyince, emekli veya asgari ücretli alamıyor.” diye konuştu.

Kurban satış yerinde kesimhane olmamasının satışları olumsuz etkilediğine dikkati çeken Oğuz, “Bir yıldır bu işi bekliyoruz. Belediye bizden 50-60 bin lira yer parası aldı. Ama kesimhane yok, müşterilerimiz geri dönüyor. Bu eziyeti biz çekiyoruz, hayvanlarımızı geri götürüyoruz. 24 saatlik yoldan geldik.” dedi. Oğuz, süper marketlerde kredi kartıyla kurban hissesi satılmasını da eleştirdi.