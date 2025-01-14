İstanbul Nişantaşı Üniversitesi NeoTech yerleşkesinde BISTLAB açıldı

İSTANBUL (AA) – Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal, finansal okuryazarlığın artık bir zorunluluk haline geldiğini belirterek “BISTLAB, öğrencilerimiz için ekonomi dünyasına açılan bir kapı ve burada öğrencilerimiz rakamları görerek aritmetik düşünmeyi öğreniyorlar.” dedi.

Finansal okur yazarlığın gelişimini desteklemek, yatırım ve tasarruf bilincini güçlendirmek amacıyla İstanbul Nişantaşı Üniversitesi NeoTech kampüsünde Borsa Uygulama ve Finans Simülasyon Laboratuvarı'nın (BISTLAB) açılış töreni gerçekleştirildi.

Laboratuvarda, Borsa İstanbul tarafından geliştirilen “BIST SIMULATION” modülü ve derinlikli veri ekranları sağlayan Matriks yazılımını içeren bilgisayarlarda öğrencilere eğitim verilirken, farklı başlıklarda finans seminerleri de düzenlenecek.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal, BISTLAB'ın açılmasından ötürü öğrencilerinin büyük bir heyecan duyduklarını belirtti.

Uysal, açılışı yapılan BISTLAB'ın borsa ve finans alanıyla ilgili uygulamalı bir laboratuvar olduğunu söyledi.

Üniversitelerinin odağında “yaşayarak öğretmek” mottosunun olduğunu vurgulayan Uysal, “Hedefimiz, öğrencilere yaşayarak öğretmek ve öğrenmeyi kalıcı hale getirmek. Bu yüzden diyoruz ki, bu bölümlerde okuyanlar veya bu alanlara ilgi duyanlar, finansal laboratuvarımıza gelsin, deneyim kazansın. Paranın değerini öğrensin, gelecekle ilgili bütçelerin nasıl oluşturulduğunu ve yatırımların nasıl takip edildiğini anlasın. Çünkü hem gençlerimizin hem de genel olarak bütün bireylerin finansal okuryazar olması bir zorunluluk.” şeklinde konuştu.

– “Bu laboratuvar, öğrencilerimiz için ekonomi dünyasına açılan bir kapı”

Uysal, BISTLAB sayesinde öğrencilerinin Borsa İstanbul'un ürünlerini tanıdıkların aktararak, “Öğrencilerimiz, madenlerle ilgili gelişmelerden uluslararası döviz piyasalarına kadar geniş bir perspektifte bilgi sahibi oluyorlar. BISTLAB, öğrencilerimiz için ekonomi dünyasına açılan bir kapı ve burada öğrencilerimiz rakamları görerek aritmetik düşünmeyi öğreniyorlar.” açıklamalarında bulundu.

Ekonominin her şeyden önce ailede başladığına dikkati çeken Uysal, bu laboratuvar sayesinde öğrencilerinin kendi bütçelerini nasıl doğru harcayabileceklerini, tasarruf ettiklerinde bu tasarrufu nasıl değerlendirebileceklerini, aynı zamanda, risk yönetmeyi uygulamalı olarak deneyimlediklerini ve bu yüzden BISTLAB'ın çok faydalı olacağını dile getirdi.

Uysal, “Gerek finansal laboratuvarlarımız gerek diğer teknoloji odaklı laboratuvarlarımızda herkesi ağırlamaktan mutluluk duyarız. Üniversitemizi görmelerini ve bu imkanlardan faydalanmalarını isteriz. Çünkü üniversiteler, aslında insanlığa hizmet eden birer fayda merkezleridir. Bu yüzden biz el ele, kol kola, omuz omuza gelecek Türkiye'nin diyoruz.” ifadelerini kullandı.

– “BISTLAB'ı üniversitemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz”

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu da BISTLAB ile birlikte, öğrencilerinin teorik olarak derslerde öğrendikleri birçok şeyi uygulama imkanına kavuştuklarını söyledi.

Çıtıpıtıoğlu, “Bu, sadece BISTLAB'la ilişkili bir süreç değil. Uygulamalarla öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri ve aynı zamanda teknolojik gelişmelerden yararlanmaları hepinizin de bildiği gibi, şu anda yükseköğretimle ilgili tartışmalarda üzerinde durulan bir konu. BISTLAB, aslında bu iki ayağın kesişimin de yer alıyor. Hem uygulama sunuyor hem de yüksek teknolojiden yararlanan bir laboratuvar olarak dikkat çekiyor.” değerlendirmelerinde bulundu.

BISTLAB'ı sadece eğitim amaçlı görmemek gerektiğine işaret eden Çıtıpıtıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ortam, araştırma ve inovasyon faaliyetlerine de destek olabilecek bir yapı sunuyor. Lisansüstü programlarımıza da katkı sağlayabilecek bir imkan tanıyor. Bu, bizim yükseköğretim için hayal ettiğimiz çerçeveye açılan bir pencere gibi düşünülebilir. Teorik eğitim uygulamayla, yüksek teknolojiyle desteklenmeli. Bunun yanı sıra öğrenci, akademik birikiminin yanında iş dünyasına yönelik becerilerle donanmış olarak mezun edilmeli. İşte tam bu noktada, BISTLAB çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Borsa İstanbul'a ve sürece katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Yükseköğretim için hayal ettiğimiz bu çerçevenin bir uygulama örneği olarak BISTLAB'ı üniversitemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Öğrencilerimize de çok faydalı olacağını düşünüyoruz.”

– “Piyasaya çıktıklarında, hazır sayılabilecek bir öğrenci profili mezun etmek istiyoruz”

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sermaye Piyasası Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Taşkın Subaşı ise BISTLAB'ın Borsa İstanbul'un üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı bir proje olduğunu belirtti.

Taşkın, proje kapsamında üniversitelerinde öğrencilerin, borsanın iki farklı piyasasında sanal ortamda belirlenen bir miktar parayla alım-satım işlemlerini belirli bir portföyle gerçekleştirebileceklerini ve böylece nasıl emir verildiği, emirlerin nasıl eşleştiği, işlemlerin gerçekleştikten sonra ekranlara nasıl yansıdığı gibi detayları öğrenebileceklerini aktardı.

Teorik olarak zaten bu dersleri verdiklerini, ancak BISTLAB ile artık öğrencileri için uygulama ile teorik eğitimin bir arada olacağının altını çizen Taşkın, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bu sayede eğitim çok daha akılda kalıcı hale gelecek. Üniversitemizde finans bölümü bulunuyor. Bu bölümlerde sermaye piyasalarıyla ilgili derslerin içeriklerine uygulamalı olarak da katkı sağlayacağız. Özellikle, uygulamayı göstererek bilgilerin pekişmesini sağlamak açısından bu proje oldukça önemli bir yer tutacak. Öğrenciler sanal ortamda alım-satım yapabilecek yani bizzat ekranın başına oturacaklar. Borsa seans salonunda bir broker nasıl çalışıyorsa, burada da o şekilde deneyim kazanacaklar. Şu anda iş hayatına hazırlık açısından burası çok önemli bir fırsat. Zaten üniversitemizde staj büyük önem taşıyor. Ancak bu sistemle staj öncesinde bile bir finans öğrencisine uygulama yapma imkanı sağlanmış oluyoruz. İş dünyasına katıldıklarında, hazır sayılabilecek bir öğrenci profili mezun etmek istiyoruz. Bu nedenle bu projeye dahil olduk.”