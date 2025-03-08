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İtalyan gezgin Tekirdağ’da yamaç paraşütü yaparak gökyüzüyle buluştu haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Karavanıyla dünyayı gezen yamaç paraşütü pilotu 59 yaşındaki İtalyan Marcello Corsı, Tekirdağ'da da uçuş gerçekleştirdi.Ülkesinde çeşitli işlerde çalıştıktan sonra dünyayı gezmeye karar veren Corsı, 10 yıl önce karavanıyla yola çıktı.G...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İtalyan gezgin Tekirdağ’da yamaç paraşütü yaparak gökyüzüyle buluştu haberi

Karavanıyla dünyayı gezen yamaç paraşütü pilotu 59 yaşındaki İtalyan Marcello Corsı, Tekirdağ'da da uçuş gerçekleştirdi.

Ülkesinde çeşitli işlerde çalıştıktan sonra dünyayı gezmeye karar veren Corsı, 10 yıl önce karavanıyla yola çıktı.

Gittiği ülkelerin güzelliklerini keşfeden Corsı, her yerde yamaç paraşütüyle uçuş yapıyor.

Üç ay önce Türkiye'ye gelen Corsı, Ganos Dağı eteklerindeki ormanların Marmara Denizi ile bütünleştiği Uçmakdere Mahallesi'nde de uçuş yaparak doğal güzellikleri gökyüzünden izleme fırsatı buldu.

Marcello Corsı, AA muhabirine, Türkiye'yi çok sevdiğini dile getirdi.

Tek başına yaşadığını ve yalnızlığı sevdiğini ifade eden Corsı, “Bazı işlerde çalışıp daha sonra yelken yaptım. Ardından ülkeleri gezmeye başladım. 5 yıldır profesyonel olarak uçuş yapıyorum ve gittiğim ülkelerde mutlaka uçuş yapıyorum. Bugüne kadar 14 ülkede uçuş yaptım. Türkiye'de bir süre daha kalacağım ve sonra Bulgaristan'a geçeceğim. Orada da yamaç paraşütüyle uçuş yapacağım.” dedi.

Corsı, Türkiye'de insanların sıcak kanlı olduğunu aktararak, bazı yerlerdekilerle anlaşmakta zorlandığını dile getirdi.

Türkiye'de gezdiği yerleri çok beğendiğini belirten Corsı, “Uçmakdere'de uçuş yapıldığını internetten gördükten sonra bölgeye geldim. Burada uçuş yapmak güzeldi. Uçuş yapmak isteyenler kesinlikle buraya gelip uçuş yapabilir.” diye konuştu.

Yamaç paraşütü pilotu Okay Güzel de Marcello Corsı'nın güzel uçuş gerçekleştirdiğini söyledi.

Güzel, herkesin Uçmakdere'nin güzelliklerine hayran kaldığını aktararak, “Corsı gelip bizimle tanıştı. Daha önce birçok ülkede uçuş yaptığını söyledi. Biz de yardımcı olduk. 600 metrelik pistten uçuşunu gerçekleştirdi. Gayet güzel uçuşun ardından başarılı iniş yaptı.” ifadelerini kullandı.

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