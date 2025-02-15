SON DAKİKA
Balıkesir’de bariyere çarpıp, devrilen cip yandı haberi
İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, AFAD gemisiyle Somali’ye gıda yardımı yapıyor haberi
Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi ilçe sakinlerine iş imkanı sunuyor haberi
Bilecik’te huzur uygulaması gerçekleştirildi haberi
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın adliyeye sevk edildi haberi
İSTANBUL’UN YÜZLERİ / Tarih boyunca göçler İstanbul’un kültürünü ve mimarisini şekillendirdi haberi
Çanakkale, Trakya Kariyer Fuarı’na ev sahipliği yapacak haberi
Edirne’de limonata yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü haberi
Uzmanından “yapay zeka okuryazarlığı artırılmalı” önerisi haberi
“Mümine teyze”nin hak sahiplerini ikna ettiği mahallede depreme dayanıklı evler yapılacak haberi
Balıkesir’de bariyere çarpıp, devrilen cip yandı haberi
İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, AFAD gemisiyle Somali’ye gıda yardımı yapıyor haberi
Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi ilçe sakinlerine iş imkanı sunuyor haberi
Bilecik’te huzur uygulaması gerçekleştirildi haberi
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın adliyeye sevk edildi haberi
İSTANBUL’UN YÜZLERİ / Tarih boyunca göçler İstanbul’un kültürünü ve mimarisini şekillendirdi haberi
Çanakkale, Trakya Kariyer Fuarı’na ev sahipliği yapacak haberi
Edirne’de limonata yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü haberi
Uzmanından “yapay zeka okuryazarlığı artırılmalı” önerisi haberi
“Mümine teyze”nin hak sahiplerini ikna ettiği mahallede depreme dayanıklı evler yapılacak haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, AFAD gemisiyle Somali’ye gıda yardımı yapıyor haberi

İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, AFAD gemisiyle Somali’ye gıda yardımı yapıyor haberi

- İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği Başkanı Emrullah Orman: - "Kriz bitene dek, Somali halkının yanındayız"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, AFAD gemisiyle Somali’ye gıda yardımı yapıyor haberi

İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Türkiye'den Somali'ye göndereceği “İyilik Gemisi” ile bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ulaştıracak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, AFAD açlıkla mücadele eden Somali halkına “İyilik Gemisi” göndermeye devam ediyor. İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği tarafından hazırlanan gıda kolileri Mersin'de AFAD yetkililerine teslim edildi.

İçerisinde tonlarca insani yardım malzemesi bulunan gemi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlanacak. Gemiye yüklenmek üzere Mersin'de resmi yetkililere teslim edilen gıda kumanyalarıyla ramazan ayı boyunca Somalili ihtiyaç sahiplerinin gıda ihtiyacı karşılaması hedefleniyor.

Son olarak geçen yıl kasımda Somali’de insani yardım çalışmaları yürüten dernek ekipleri, Dusamareb ve Guriel bölgelerinde gıda, zekat, sıcak yemek, elbise, kurban, Kur'an-ı Kerim dağıtımı, gelir temini ve kalıcı eser projeleri kapsamında binlerce kişinin temel ihtiyaçlarını karşıladı.

İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği kriz, savaş ve afet bölgelerindeki insani yardım çalışmalarını hayırseverlerin desteğiyle sürdürüyor.

İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği Başkanı Emrullah Orman da sevkiyat sürecini yerinde takip etmek ve koordine etmek amacıyla Mersin'de hazır bulundu.

– “Türkiye'den Somali'ye kaldıracağı İyilik Gemisi için Mersin'deyiz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği Başkanı Orman, Dernek olarak uzun yıllardır Somali'de insani yardım faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Orman, geçen aylarda da bizzat bölgede bulunup bir dizi faaliyetler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Bugün de AFAD'ın Türkiye'den Somali'ye kaldıracağı İyilik Gemisi için Mersin'deyiz. Hayırseverlerimizin emanetlerini burada AFAD yetkililerimize teslim ettik. İnşallah buradan uğurladığımız gıda kolilerimiz, yaklaşan ramazan vesilesiyle muhtaç kardeşlerimizin sofralarına bereket olacak. Hayırseverlerimiz adına bu çalışmayı gerçekleştirebilmemize imkan sağlayan AFAD'ımıza ve özellikle AFAD Akreditasyon, Sivil Toplumla İlişkiler ve Gönüllülük Daire Başkanı Sayın Hüseyin Ceven’e ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz. Kriz bitene dek, Somali halkının yanındayız.”

AFAD
Gıda
İyilik
Mersin'De
Somali

İlgili Haberler

Tekirdağ Valisi Soytürk İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti haberi
Yerel
15 Şubat 2025, 12:24

Tekirdağ Valisi Soytürk İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti haberi

Tekirdağ’a kaçak yolla küçükbaş hayvan getiren 3 kişiye 350 bin lira ceza uygulandı haberi
Yerel
15 Şubat 2025, 12:04

Tekirdağ’a kaçak yolla küçükbaş hayvan getiren 3 kişiye 350 bin lira ceza uygulandı haberi

TEKNOFEST birincisi üniversite öğrencileri kamikaze dron tehdidine karşı sistem geliştirdi haberi
Yerel
15 Şubat 2025, 12:00

TEKNOFEST birincisi üniversite öğrencileri kamikaze dron tehdidine karşı sistem geliştirdi haberi

Bursalı avukatlar tiyatro sahnesinde 20 yılda 240 kez sanatseverlerle buluştu haberi
Yerel
15 Şubat 2025, 12:00

Bursalı avukatlar tiyatro sahnesinde 20 yılda 240 kez sanatseverlerle buluştu haberi

Beykoz’da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı haberi
Yerel
15 Şubat 2025, 11:54

Beykoz’da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı haberi

Bursa’da sahte içki üreten şüpheli yakalandı haberi
Yerel
15 Şubat 2025, 11:40

Bursa’da sahte içki üreten şüpheli yakalandı haberi

İstanbul Üniversitesi’ndeki bilim insanları uçak yakıtında yeni bir bakteri cinsi keşfetti haberi İstanbul Üniversitesi’ndeki bilim insanları uçak yakıtında yeni bir bakteri cinsi keşfetti haberi Kırklareli’nde Kayalıköy Barajı’nda kuraklık etkilerinin azaltılması toplantısı yapıldı haberi Kırklareli’nde Kayalıköy Barajı’nda kuraklık etkilerinin azaltılması toplantısı yapıldı haberi