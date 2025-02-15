İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, AFAD gemisiyle Somali’ye gıda yardımı yapıyor haberi

İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Türkiye'den Somali'ye göndereceği “İyilik Gemisi” ile bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ulaştıracak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, AFAD açlıkla mücadele eden Somali halkına “İyilik Gemisi” göndermeye devam ediyor. İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği tarafından hazırlanan gıda kolileri Mersin'de AFAD yetkililerine teslim edildi.

İçerisinde tonlarca insani yardım malzemesi bulunan gemi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlanacak. Gemiye yüklenmek üzere Mersin'de resmi yetkililere teslim edilen gıda kumanyalarıyla ramazan ayı boyunca Somalili ihtiyaç sahiplerinin gıda ihtiyacı karşılaması hedefleniyor.

Son olarak geçen yıl kasımda Somali’de insani yardım çalışmaları yürüten dernek ekipleri, Dusamareb ve Guriel bölgelerinde gıda, zekat, sıcak yemek, elbise, kurban, Kur'an-ı Kerim dağıtımı, gelir temini ve kalıcı eser projeleri kapsamında binlerce kişinin temel ihtiyaçlarını karşıladı.

İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği kriz, savaş ve afet bölgelerindeki insani yardım çalışmalarını hayırseverlerin desteğiyle sürdürüyor.

İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği Başkanı Emrullah Orman da sevkiyat sürecini yerinde takip etmek ve koordine etmek amacıyla Mersin'de hazır bulundu.

– “Türkiye'den Somali'ye kaldıracağı İyilik Gemisi için Mersin'deyiz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği Başkanı Orman, Dernek olarak uzun yıllardır Somali'de insani yardım faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Orman, geçen aylarda da bizzat bölgede bulunup bir dizi faaliyetler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Bugün de AFAD'ın Türkiye'den Somali'ye kaldıracağı İyilik Gemisi için Mersin'deyiz. Hayırseverlerimizin emanetlerini burada AFAD yetkililerimize teslim ettik. İnşallah buradan uğurladığımız gıda kolilerimiz, yaklaşan ramazan vesilesiyle muhtaç kardeşlerimizin sofralarına bereket olacak. Hayırseverlerimiz adına bu çalışmayı gerçekleştirebilmemize imkan sağlayan AFAD'ımıza ve özellikle AFAD Akreditasyon, Sivil Toplumla İlişkiler ve Gönüllülük Daire Başkanı Sayın Hüseyin Ceven’e ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz. Kriz bitene dek, Somali halkının yanındayız.”