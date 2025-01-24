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Kapıkule Sınır Kapısı’nda iki ayrı operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi haberi
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Kapıkule Sınır Kapısı’nda iki ayrı operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kapıkule Sınır Kapısı’nda iki ayrı operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi haberi

EDİRNE (AA) – Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, şüphe üzerine x-ray taramasına sevk edilen tırda yoğunluk tespit edilmesi üzerine arama yapıldı.

Araçta yangın tüplerine ve farklı yerlerine gizlenmiş 24 ruhsatsız tabanca ve 379 fişek ele geçirildi.

Diğer operasyonda ise gümrük sahasında şüpheli hareketler sergileyen tır sürücüsü fiziki ve teknik takibe alınarak x-ray taramasına sevk edildi.

Tır sürücüsü tarama öncesi aracın altına gizlediği çantayı çıkartarak sahada park halinde bekleyen başka tıra bırakmaya çalışırken yakalandı.

Çantada yapılan aramada 21 kilogram esrar ele geçirildi.

İki operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli gümrükteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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