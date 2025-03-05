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Karmod, KKTC’de çelik yapı konut projesine başladı haberi
Kırklareli’nde İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları sürüyor haberi
Çanakkale’de ramazan dolayısıyla gıda denetimi yapıldı haberi
Çanakkale’de tarımsal yatırımlara ve bireysel sulama sistemlerine hibe desteği yapılacak haberi
Kocaeli’de ambulansın çarptığı çocuk hafif yaralandı haberi
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Karmod, KKTC’de çelik yapı konut projesine başladı haberi

- Karmod Prefabrik Genel Müdürü Uğur Kadir: - "Çelik yapılar, üretim ve kurulum aşamasındaki hızlı süreciyle ihtiyaç duyulan konutların çok kısa zamanda inşasını mümkün kılıyor"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Karmod, KKTC’de çelik yapı konut projesine başladı haberi

Karmod, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çelik yapı sistemiyle inşa ettiği konut projesinin kurulumuna başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod'un çelik yapı sistemiyle inşa ettiği “lüks villa konut” modelinde projelendirilen yapıların kurulumuna, KKTC'nin Girne kentinde başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Prefabrik Genel Müdürü Uğur Kadir, çelik yapı sistemin, geleceğin dünyasında en çok tercih edilen konut modellerinden biri olmasını öngördüklerini aktardı.

Çelik yapıların çevre dostu malzeme kullanımıyla sürdürülebilir konut modeli olarak öne çıktığını aktaran Kadir, “Yapı sistemi, ana malzemesini oluşturan çelik bina güvenliğindeki işlevinin yanı sıra çevre dostu özelliğiyle önemli avantajlara sahip. Çelik sistem, esnekliği ve uzun ömür dayanımıyla statik anlamda yapı güvenliğinin en iyi şekilde sağlanmasında çok önemli rol üstleniyor. Çeliğin tam dönüştürülebilir çevre dostu özelliği, kaynakların giderek daraldığı günümüzde ayrı bir öneme sahip.” değerlendirmesinde bulundu.

Kadir, çelik yapı sisteminin, üretim ve kurulumda diğer yapı modellerine göre yüzde 70'e varan oranlarda daha hızlı inşa edilebildiğini, üretimlerini modern tesislerde yeni teknolojiyle çalışan makine hatlarında gerçekleştirdiklerini belirtti.

Binalarda kullandıkları çelik ve diğer yapı malzemelerindeki makine üretimine uygunluğun, üretim zamanını kısalttığına değinen Kadir, “Modüler özellikteki çelik yapılarımızla, sahada ekstra üretime ihtiyaç duymadan hızlı kurulum yapıyoruz. Çelik yapılar, üretim ve kurulum aşamasındaki hızlı süreciyle ihtiyaç duyulan konutların çok kısa zamanda inşasını mümkün kılıyor.” ifadelerini kullandı.

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