HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Kırklareli Valisi Turan, huzurevi sakinleri ve devlet korumasındaki çocuklarla bayramlaştı: haberi

Kırklareli Valisi Turan, huzurevi sakinleri ve devlet korumasındaki çocuklarla bayramlaştı: haberi

- "Bir fakirin, bir garibanın, bir insanın, bir mazlumun, bir naçarın, bir yetimin, bir öksüzün eğer gönlünü yapamıyorsanız ne kıymeti var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti o yüzden büyük"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli Valisi Turan, huzurevi sakinleri ve devlet korumasındaki çocuklarla bayramlaştı: haberi

Kırklareli'nde, Ramazan Bayramı dolayısıyla “Nesiller Buluşuyor” programı düzenlendi.

Vali Uğur Turan, huzurevinde düzenlenen programda, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Ramazanın birlik, beraberlik ve hoşgörü içerisinde idrak edildiğini ifade eden Turan, “Ramazan ayı rahmet ayı, ramazan ayı Kur'an ayı, ramazan ayı 11 ayın sultanı, ramazan ayı iftar ayı, sahur ayı, birlik ayı, dayanışma ayı, paylaşma ayı, arınma ayı, İslam da yeniden diriliş ayı. Saymakla bitmez ramazanın güzelliği.” dedi.

Her fırsatta huzurevine geldiğini belirten Turan, yaşlıların devlete emanet olduğunu kaydetti.

Zamanın çok değerli olduğunu ve yaşlıların hayır duasının alınmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

“Bir fakirin, bir garibanın, bir insanın, bir mazlumun, bir naçarın, bir yetimin, bir öksüzün eğer gönlünü yapamıyorsanız ne kıymeti var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti o yüzden büyük. Dua aldığı için büyük bir devlet elhamdülillah. Dua almaya da devam ediyor, çünkü ecdadımızdan aldığımızı yerine getiriyoruz, onlardan aldığımız aşı yerine getiriyoruz, onlardan öğrendiklerimizi yerine getiriyoruz, gelecek kuşaklara.

Aramızda sevgili yavrularımız var, ninelerinin yanındalar, amcalarıyla beraberler. Kolonya ikram ettiler, çikolata ikram ettiler, ellerimizi öptüler. Bizde onların o minicik ellerini, o güzel ellerini, güzel yanaklarını öptük. Teyzelerimizin hayır duasını bir kez daha aldık.”

Konuşmaların ardından Vali Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, yaşlılar ve çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İlgili Haberler

Çanakkale’de kayıp lise öğrencisinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı haberi
Yerel
30 Mart 2025, 11:44

Çanakkale’de kayıp lise öğrencisinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı haberi

Sıfır Atık Hareketi’yle “daha yaşanabilir bir dünya” hedefleniyor haberi
Yerel
30 Mart 2025, 11:34

Sıfır Atık Hareketi’yle “daha yaşanabilir bir dünya” hedefleniyor haberi

“Mavi Vatan”ın gökyüzündeki bekçileri bayramda da görev başında haberi
Yerel
30 Mart 2025, 11:26

“Mavi Vatan”ın gökyüzündeki bekçileri bayramda da görev başında haberi

Çanakkale Emniyet Müdürü Kurt’tan küçük Şennur’a doğum günü sürprizi haberi
Yerel
30 Mart 2025, 10:50

Çanakkale Emniyet Müdürü Kurt’tan küçük Şennur’a doğum günü sürprizi haberi

Uzmanından zeytinyağını doğru saklama tavsiyeleri haberi
Yerel
30 Mart 2025, 10:40

Uzmanından zeytinyağını doğru saklama tavsiyeleri haberi

Kırklareli’nde zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı haberi
Yerel
30 Mart 2025, 10:14

Kırklareli’nde zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı haberi

Kapıkule’de çıkış sırası bekleyen tır şoförleri bayrama ailelerinden uzakta girdi haberi Kapıkule’de çıkış sırası bekleyen tır şoförleri bayrama ailelerinden uzakta girdi haberi Kocaeli’de silahlı kavgada yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti haberi Kocaeli’de silahlı kavgada yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti haberi