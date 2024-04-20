Kırklareli ve Tekirdağ’da Sağanak Etkili Oldu

Kırklareli’nde sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintisi oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin tentelerinin altında yağmurun durmasını bekledi.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı. Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Tekirdağ’da sağanak zaman zaman etkisini artırıyor. Çorlu-Tekirdağ kara yolunda yağış nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.
Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 11 derece olduğu kentte, yağışın gün boyu etkili olacağı öngörülüyor.
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