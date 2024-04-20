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Kırklareli ve Tekirdağ’da Sağanak Etkili Oldu

Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

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Kırklareli’nde sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintisi oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin tentelerinin altında yağmurun durmasını bekledi.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı. Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Tekirdağ’da sağanak zaman zaman etkisini artırıyor. Çorlu-Tekirdağ kara yolunda yağış nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

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Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 11 derece olduğu kentte, yağışın gün boyu etkili olacağı öngörülüyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Kırklareli
Sağanak
Tekirdağ

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