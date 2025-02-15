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Kırklareli’nde Kayalıköy Barajı’nda kuraklık etkilerinin azaltılması toplantısı yapıldı haberi
Kırklareli’nde komşu iki ülke sporcuları dostluk maçı yaptı haberi
Kırklareli Valisi Turan’a ziyaretler haberi
Erkeklerde kanser ve kısırlık riskine karşı sperm dondurma yöntemi haberi
Gaziosmanpaşa’da depoda çıkan yangın söndürüldü haberi
İstanbul’da aracındaki gizli bölmede uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı haberi
Orhaneli’de bir evde çıkan yangın söndürüldü haberi
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Kırklareli’nde komşu iki ülke sporcuları dostluk maçı yaptı haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Gençlik Spor Futbol Kulübü U-14 takımı ile Bulgaristan Kardzhali Arda takımı dostluk maçı yaptı.Kırklareli Atatürk Stadındaki karşılaşma konuk ekibin vuruşuyla başladı.Karşılaşma 3-3 berabere tamamlandı.Gençlik ve Spor Müdürü ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde komşu iki ülke sporcuları dostluk maçı yaptı haberi

Kırklareli Gençlik Spor Futbol Kulübü U-14 takımı ile Bulgaristan Kardzhali Arda takımı dostluk maçı yaptı.

Kırklareli Atatürk Stadındaki karşılaşma konuk ekibin vuruşuyla başladı.

Karşılaşma 3-3 berabere tamamlandı.

Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, AA muhabirine karşılaşmanın fair-play içinde tamamlandığını söyledi.

Çok güzel bir karşılaşma izlediklerini ifade eden Babuşçu, bu tür sportif etkinliklerle iki ülke gençlerinin kaynaştığını belirtti.

Babuşçu, bu tür etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.

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