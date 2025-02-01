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Kırklareli’nde öğrenci yurtları ile spor tesislerindeki yangın tedbirleri denetlendi haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde öğrenci yurtları ile spor tesislerindeki yangın tedbirleri denetlendi.Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında oluşturulan heyet, öğrenci yurtları ile spor tesislerinde denetimde bulundu.Heyet, yurt ve spor tesis...