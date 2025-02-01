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Tekirdağ Valisi Soytürk’ten derneklere ziyaret haberi
Tekirdağ’da sis karada ve denizde ulaşımı etkiledi haberi
Kırklarelispor’u “Beşiktaş heyecanı” sardı haberi
Kırklareli’nde öğrenci yurtları ile spor tesislerindeki yangın tedbirleri denetlendi haberi
Edirne’deki trafik kazasında 5 araç zarar gördü haberi
Kocaeli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 15 şüpheli tutuklandı haberi
Edirne’de sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye düştü haberi
Trakya Üniversitesinde sürekli tıp eğitimi toplantısı düzenlendi haberi
GÜNCELLEME – Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı haberi
Çanakkale’de tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü haberi
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Kırklareli’nde öğrenci yurtları ile spor tesislerindeki yangın tedbirleri denetlendi haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde öğrenci yurtları ile spor tesislerindeki yangın tedbirleri denetlendi.Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında oluşturulan heyet, öğrenci yurtları ile spor tesislerinde denetimde bulundu.Heyet, yurt ve spor tesis...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde öğrenci yurtları ile spor tesislerindeki yangın tedbirleri denetlendi haberi

Kırklareli'nde öğrenci yurtları ile spor tesislerindeki yangın tedbirleri denetlendi.

Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında oluşturulan heyet, öğrenci yurtları ile spor tesislerinde denetimde bulundu.

Heyet, yurt ve spor tesisleri görevlilerinden tedbirler kapsamında bilgi aldı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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