Kırklareli’nde Sahipsiz Sokak Hayvanları Denetleme Komisyon Toplantısı yapıldı haberi

Kırklareli'nde Sahipsiz Sokak Hayvanları Denetleme Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda 5199 sayılı Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği görüşüldü.

Sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilitasyonu ve hayvanların sahiplendirilmesi hususlarının değerlendirildiğini ifade eden Turan, durum analizleri yapılarak özellikle mevcut hayvan bakım evlerinin kapasitelerinin arttırılması, doğal yaşam alanlarının oluşturulması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Toplantıya vali yardımcıları Hasan Tanrıseven, Yusuf Güler ve ilgili kurum müdürleri katıldı.