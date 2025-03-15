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Biruni Üniversitesi, Medikal Estetik Kadavra Kursu düzenledi haberi
Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz’da ziyaretlerde bulundu haberi
Kırklareli’nde Sahipsiz Sokak Hayvanları Denetleme Komisyon Toplantısı yapıldı haberi
Bursa’da birlikte yaşadığı kadını benzinle yakmak istediği iddia edilen kişi yakalandı haberi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu balıkçılarla sahurda bir araya geldi: haberi
Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargah Veri Merkezi hizmete alındı haberi
Tekirdağ’da bir genç tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü haberi
Pazaryeri’nde orman ve anız yangınlarına karşı bilgilendirme yapıldı haberi
MÜSİAD Bursa Şubesi iftar programında buluştu haberi
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Kırklareli’nde Sahipsiz Sokak Hayvanları Denetleme Komisyon Toplantısı yapıldı haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Sahipsiz Sokak Hayvanları Denetleme Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi.Vali Uğur Turan başkanlığında valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda 5199 sayılı Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Y...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde Sahipsiz Sokak Hayvanları Denetleme Komisyon Toplantısı yapıldı haberi

Kırklareli'nde Sahipsiz Sokak Hayvanları Denetleme Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda 5199 sayılı Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği görüşüldü.

Sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilitasyonu ve hayvanların sahiplendirilmesi hususlarının değerlendirildiğini ifade eden Turan, durum analizleri yapılarak özellikle mevcut hayvan bakım evlerinin kapasitelerinin arttırılması, doğal yaşam alanlarının oluşturulması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Toplantıya vali yardımcıları Hasan Tanrıseven, Yusuf Güler ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

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