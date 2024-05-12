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Kırklareli’nde Şiddetli Sağanak Yaşandı

Kırklareli'nde meydana gelen şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

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Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, poşet ve karton kutular ile yağıştan korunmaya çalıştı.

Kırklareli Belediyesi ekipleri, su birikintisi olan bölgelerde çalışma yaptı.

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Kırklareli'nde meydana gelen şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı ve sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Kırklareli
Sağanak

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