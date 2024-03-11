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Kocaeli’de Bir İş Yerinin Deposunda Çıkan Yangına Müdahale Ediliyor

Kocaeli'de bir iş yerinin deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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Kocaeli’de Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir nalbura ait içerisinde boya ve kimyasal malzemelerinin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İl sınırında kalan yangına İstanbul’dan itfaiye ekipleri de yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin, yoğun dumanın oluştuğu yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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İş Yeri
Yangın

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