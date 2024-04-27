Kocaeli’de Devrilen Kamyonun Sürücüsü Yaralandı

M.A. idaresindeki 34 DD 5343 plakalı kağıt atığı yüklü kamyon, D-100 kara yolu Dilovası rampası mevkisinde beton bariyere çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede ulaşım kontrollü sağlanırken, kamyonu yoldan kaldırmak için çalışma başlatıldı.
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