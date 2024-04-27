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Kocaeli’de Devrilen Kamyonun Sürücüsü Yaralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

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M.A. idaresindeki 34 DD 5343 plakalı kağıt atığı yüklü kamyon, D-100 kara yolu Dilovası rampası mevkisinde beton bariyere çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede ulaşım kontrollü sağlanırken, kamyonu yoldan kaldırmak için çalışma başlatıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Trafik Kazası

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